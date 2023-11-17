https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909986126.html

"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский

"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 17.11.2023

"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский

Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hírlap. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:40

2023-11-17T03:40

2023-11-17T03:40

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hírlap."Украина, претендующая на членство в Европейском Союзе, планирует еще один поразительный антивенгерский шаг. Правительство Украины хочет постановить, что отныне в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на венгерском языке только с пяти часов дня", — говорится в материале.Кроме того, венгерские врачи в Закарпатье не смогут общаться со своими пациентами на родном языке. Действия Зеленского, по мнению автора, выражают его "безграничную ненависть" к Венгрии и ее народу.Все эти меры, заключил автор, помешают присоединению Украины к ЕС. В предоставленном Евросоюзом перечне требований для вступления числится пункт о регулировании правового положения национальных меньшинств. Принятые Зеленским решения, уточнил автор, напрямую нарушают этот пункт.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕC на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Еврокомиссия поставила кандидатам семь условий, в числе которых соблюдение прав национальных меньшинств.

https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909983135.html

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венгрия

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в мире, украина, венгрия, брюссель, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз