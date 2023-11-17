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"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 17.11.2023
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03:40 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909986126.html
"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский
"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 17.11.2023
"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский
Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hírlap. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:40
2023-11-17T03:40
в мире
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венгрия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hírlap."Украина, претендующая на членство в Европейском Союзе, планирует еще один поразительный антивенгерский шаг. Правительство Украины хочет постановить, что отныне в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на венгерском языке только с пяти часов дня", — говорится в материале.Кроме того, венгерские врачи в Закарпатье не смогут общаться со своими пациентами на родном языке. Действия Зеленского, по мнению автора, выражают его "безграничную ненависть" к Венгрии и ее народу.Все эти меры, заключил автор, помешают присоединению Украины к ЕС. В предоставленном Евросоюзом перечне требований для вступления числится пункт о регулировании правового положения национальных меньшинств. Принятые Зеленским решения, уточнил автор, напрямую нарушают этот пункт.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕC на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Еврокомиссия поставила кандидатам семь условий, в числе которых соблюдение прав национальных меньшинств.
https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
"Он нас ненавидит": в Венгрии удивились, на что пошел Зеленский

Magyar Hírlap: Украина не вступит в ЕС из-за антивенгерской политики Зеленского

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hírlap.
«
"Украина, претендующая на членство в Европейском Союзе, планирует еще один поразительный антивенгерский шаг. Правительство Украины хочет постановить, что отныне в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на венгерском языке только с пяти часов дня", — говорится в материале.
Кроме того, венгерские врачи в Закарпатье не смогут общаться со своими пациентами на родном языке. Действия Зеленского, по мнению автора, выражают его "безграничную ненависть" к Венгрии и ее народу.
Все эти меры, заключил автор, помешают присоединению Украины к ЕС. В предоставленном Евросоюзом перечне требований для вступления числится пункт о регулировании правового положения национальных меньшинств. Принятые Зеленским решения, уточнил автор, напрямую нарушают этот пункт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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01:15
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕC на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Еврокомиссия поставила кандидатам семь условий, в числе которых соблюдение прав национальных меньшинств.
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