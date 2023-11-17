https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

Зеленского снимают с финансирования

Зеленского снимают с финансирования - РИА Новости, 17.11.2023

Зеленского снимают с финансирования

"Так не доставайся ж ты никому!" — решили в сенате США и проголосовали за финансирование работы правительства (своего) без дополнительной помощи Израилю и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:05

аналитика

украина

владимир зеленский

нэнси пелоси

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg

"Так не доставайся ж ты никому!" — решили в сенате США и проголосовали за финансирование работы правительства (своего) без дополнительной помощи Израилю и Украине. Так решился основной вопрос философии наших дней: кому США дадут, а если дадут, то сколько? Ответ: пока никому.Характерно, что большинство в сенате принадлежит демократам, то есть без денег Незалежную оставили те самые люди, которые уже полтора года как не в себя пылесосили американский бюджет, чтобы спонсировать Киев.С начала СВО Штаты перечислили своим прокси-казакам больше 75 миллиардов долларов. Несмотря на распилы и откаты, которыми славится вашингтонская администрация, этого хватало и на военные, и на гражданские нужды. Без этих денег существование Украины было бы просто невозможно.В сентябре Байден запросил у конгресса очередной пакет помощи Киеву — на 61,4 миллиарда. Но тут машинка по выбиванию денег внезапно сломалась. То нет спикера в конгрессе, то у исполняющего обязанности нет полномочий вести голосование насчет финансирования Украины, то появляется новый спикер, весь из себя трампист, и вообще заявляет, что у Незалежной надо отобрать все деньги и отдать их Израилю. И каждый раз Украину прокатывают на вороных. Тенденция, однако.Сейчас денег не дают под предлогом шатдауна. В переводе на русский — это остановка работы правительственных учреждений США из-за отсутствия финансирования. Практически каждый год вокруг этой темы в конгрессе и сенате разыгрывается целое представление, как будто вот-вот наступит форменный апокалипсис. Но каждый раз вопрос благополучно решают. Если же учреждения и останавливаются — последний раз это было при Трампе, — то тоже никакого конца света не происходит.Год назад в конгрессе США точно так же обсуждалась возможность шатдауна, но даже речи не шло о том, чтобы перекрыть краник Украине. Дело в том, что тогда среди законодателей заправляли демократы. Спикер конгресса Нэнси Пелоси (та самая старушка, что поцеловала руку Зеленскому) лично протолкнула закон о внеочередном вливании 1,7 триллиона долларов. Они пошли на предотвращение шатдауна и на помощь Украине.Сейчас большинство в конгрессе принадлежит республиканцам, и они используют шатдаун как предлог, чтобы придержать деньги, которых так ждут в Киеве. Причем ту же линию гнет и сенат, где большинство — у демократов, а это уже совсем плохой звоночек для Украины.Значит ли это, что Незалежную снимают с американского финансирования? Конечно же нет. Под предлогом шатдауна деньги просто морозят до лучших времен. Потом могут придумать другой предлог, а могут внезапно и расщедриться.Все зависит от того, кто будет возглавлять киевский режим. Владимира Зеленского в Вашингтоне больше не хотят. Ему послали на этот счет уже все возможные сигналы: и через прессу, и через таких влиятельных "ходоков", как экс-директор ЦРУ Уильям Бернс. Возня с выделением нового транша — это очередной прозрачный намек. Деньги дадут тому, кто будет послушно выполнять все указания из Вашингтона, а не строить из себя "независимого лидера суверенной демократии".Главные претензии хозяев к Зеленскому понятны. Во-первых, он ничего не смог — ни отвоевать территории, ни существенно навредить России. Во-вторых, он не хочет признать поражение и попросить Москву о мире. И наконец, он не хочет уйти по-хорошему — на мартовских выборах. Мало того, он осмелел настолько, что попытался эти выборы отменить.Однако, по мнению Вашингтона, выборы на Украине должны состояться. Эту идею озвучивали весьма влиятельные политики. А значит, уже в марте совершенно непонятным окажется статус Зеленского. Срок его полномочий истечет, и кем тогда станет этот актер погорелого театра? На каком вообще основании он будет руководить тем, что останется от б. УССР?Немудрено, что на Украине уже пошел судорожный кастинг на роль гетмана. Свои претензии есть у главкома Залужного, на Западе из него спешно лепят нового Шарля де Голля. Целую предвыборную программу накатал Арестович. Разумеется, Зеленский нервничает — и вот уже помощник Залужного внезапно погибает от гранаты, присланной неизвестным доброжелателем. Этот кровавый балаган изрядно компрометирует американских хозяев. Как-то не так должна выглядеть "це Эуропа" в глазах мировой общественности.В общем, по-хорошему или по-плохому, но Зеленского будут менять. Как в провинциальном театре, в украинском политикуме есть свои амплуа, и уже сейчас видно, что басовитый, осанистый Залужный будет представлять "партию войны", а субтильный комик Арестович — "партию мира". Первому Вашингтон может поручить перевооружение, усиление армии и весенний контрнаступ. А второму (если дела на фронте пойдут совсем плохо) — выход с белым флагом и просьбой о перемирии.Важно только понимать, что это перемирие нужно американцам, чтобы подлечить, приодеть, вооружить своих прокси-казаков — и опять бросить их в бой против России. Другого применения украинским гражданам нет.Но главное, что требуется от кандидата на вакансию президента Украины, — это стопроцентная управляемость извне. Такому лидеру, пожалуй, и денег дадут. А пока Штаты будут жить по принципу "деньги есть, но вам не дам, а если дам, то не вам".

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, владимир зеленский, нэнси пелоси, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), сша, вашингтон (штат)