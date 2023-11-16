https://ria.ru/20231116/ssha-1909738955.html

Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины

Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины - РИА Новости, 16.11.2023

Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины

Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине, передает CNN. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:28

2023-11-16T07:28

2023-11-16T15:47

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине, передает CNN."Сенат принял <...> законопроект для продолжения работы правительства", — говорится в сообщении.По информации телеканала, за проголосовали 87 сенаторов, против — 11.Палата представителей одобрила законопроект 14 ноября — его поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95. Теперь документ направят на подпись президенту Джо Байдену.Законопроект, призванный предотвратить шатдаун, внес в конгресс спикер палаты представителей Майк Джонсон. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля. Помощь для Израиля и Украины в законопроект не включили. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

https://ria.ru/20231116/roberts-1909732786.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909352817.html

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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, президентские выборы в сша