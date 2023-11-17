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Из шахты в Забайкалье извлекли тела работников, оказавшихся под завалом - РИА Новости, 17.11.2023
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05:53 17.11.2023 (обновлено: 09:56 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/zaval-1909992440.html
Из шахты в Забайкалье извлекли тела работников, оказавшихся под завалом
Из шахты в Забайкалье извлекли тела работников, оказавшихся под завалом - РИА Новости, 17.11.2023
Из шахты в Забайкалье извлекли тела работников, оказавшихся под завалом
Из шахты в Забайкалье после обрушения извлекли тело второго человека, сообщило управление МЧС по региону. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:53
2023-11-17T09:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
балейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из шахты в Забайкалье после обрушения извлекли тело второго человека, сообщило управление МЧС по региону.&quot;Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность&quot;, — рассказали в пресс-службе ведомства.По предварительной информации, инцидент на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе произошел при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два работника.В краевом СК уточнили, что обрушение случилось около 10:00 (4:00 мск). Следователи начали проверку.Возбуждено дело по части 3-й статьи 217 Уголовного кодекса "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
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забайкальский край
россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия, балейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия, Балейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Из шахты в Забайкалье извлекли тела работников, оказавшихся под завалом

МЧС: тела двоих человек нашли после обрушения на руднике в Забайкалье

© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краюСпасатели на месте обрушения горной породы в шахте в Балейском районе Забайкалья
Спасатели на месте обрушения горной породы в шахте в Балейском районе Забайкалья - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краю
Спасатели на месте обрушения горной породы в шахте в Балейском районе Забайкалья
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из шахты в Забайкалье после обрушения извлекли тело второго человека, сообщило управление МЧС по региону.
«

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, инцидент на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе произошел при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два работника.
В краевом СК уточнили, что обрушение случилось около 10:00 (4:00 мск). Следователи начали проверку.
Возбуждено дело по части 3-й статьи 217 Уголовного кодекса "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайРоссияБалейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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