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Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека - РИА Новости, 17.11.2023
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05:10 17.11.2023 (обновлено: 05:34 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/zaval-1909990229.html
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека - РИА Новости, 17.11.2023
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:10
2023-11-17T05:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.."Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек личного состава и две единицы техники.По данным управления, обрушение на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки, в результате под завалами оказались два работника."Проведено координационное совещание губернатора Забайкальского края. На базе Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС", — добавили в пресс-службе.По данным регионального управления СК, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск). Следователи начали проверку.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека

МЧС: в Забайкалье из-под завала на шахте подняли тело одного человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС..
«
"Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек личного состава и две единицы техники.
По данным управления, обрушение на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки, в результате под завалами оказались два работника.
"Проведено координационное совещание губернатора Забайкальского края. На базе Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС", — добавили в пресс-службе.
По данным регионального управления СК, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск). Следователи начали проверку.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайРоссия
 
 
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