https://ria.ru/20231117/zaval-1909990229.html

Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека

Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека - РИА Новости, 17.11.2023

Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека

Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:10

2023-11-17T05:34

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.."Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек личного состава и две единицы техники.По данным управления, обрушение на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки, в результате под завалами оказались два работника."Проведено координационное совещание губернатора Забайкальского края. На базе Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС", — добавили в пресс-службе.По данным регионального управления СК, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск). Следователи начали проверку.

https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия