https://ria.ru/20231117/zaval-1909990229.html
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека - РИА Новости, 17.11.2023
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:10
2023-11-17T05:10
2023-11-17T05:34
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.."Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек личного состава и две единицы техники.По данным управления, обрушение на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки, в результате под завалами оказались два работника."Проведено координационное совещание губернатора Забайкальского края. На базе Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС", — добавили в пресс-службе.По данным регионального управления СК, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск). Следователи начали проверку.
https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край, Россия
Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека
МЧС: в Забайкалье из-под завала на шахте подняли тело одного человека
ЧИТА, 17 ноя — РИА Новости. Из-под завала на шахте в Забайкалье подняли тело одного человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС..
«
"Обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников. Продолжаются поиски второго человека", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек личного состава и две единицы техники.
По данным управления, обрушение на руднике золоторудной компании "Омчак" в Балейском районе Забайкальского края произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки, в результате под завалами оказались два работника.
"Проведено координационное совещание губернатора Забайкальского края. На базе Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС", — добавили в пресс-службе.
По данным регионального управления СК, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск). Следователи начали проверку.
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома