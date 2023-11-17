https://ria.ru/20231117/zarplata-1910038662.html

Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты

Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты - РИА Новости, 17.11.2023

Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил не платить хотя бы месяц зарплату парламентариям, проголосовавшим против принятия бюджета страны. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:32

2023-11-17T11:32

2023-11-17T11:32

султан хамзаев

политика

госдума рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил не платить хотя бы месяц зарплату парламентариям, проголосовавшим против принятия бюджета страны. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "За" проголосовали 325 депутатов, "против" - 81, воздержавшихся не было. "Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы. Надо думать о людях. Голод не тетка. Поголодают - одумаются", - сказал Хамзаев РИА Новости.

https://ria.ru/20231111/byudzhet-1908850983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

султан хамзаев, политика, госдума рф