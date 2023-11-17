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Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты - РИА Новости, 17.11.2023
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11:32 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zarplata-1910038662.html
Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты
Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты - РИА Новости, 17.11.2023
Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил не платить хотя бы месяц зарплату парламентариям, проголосовавшим против принятия бюджета страны. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:32
2023-11-17T11:32
султан хамзаев
политика
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил не платить хотя бы месяц зарплату парламентариям, проголосовавшим против принятия бюджета страны. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "За" проголосовали 325 депутатов, "против" - 81, воздержавшихся не было. "Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы. Надо думать о людях. Голод не тетка. Поголодают - одумаются", - сказал Хамзаев РИА Новости.
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султан хамзаев, политика, госдума рф
Султан Хамзаев, Политика, Госдума РФ
Депутатов, проголосовавших против бюджета, предложили оставить без зарплаты

Хамзаев предложил не платить зарплату депутатам, проголосовавшим против бюджета

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Султан Хамзаев
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил не платить хотя бы месяц зарплату парламентариям, проголосовавшим против принятия бюджета страны.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "За" проголосовали 325 депутатов, "против" - 81, воздержавшихся не было.
"Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы. Надо думать о людях. Голод не тетка. Поголодают - одумаются", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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