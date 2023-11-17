https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html

Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России

Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России - РИА Новости, 17.11.2023

Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России

В рамках VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление" глава ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в последнее время... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T10:05

аналитика

россия

архангельская область

сша

алексей навальный

владимир путин

всеволод вуколов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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В рамках VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление" глава ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в последнее время наблюдается фактически взрывообразный рост обращений со стороны предпринимателей для привлечения на производство осужденных к принудительным работам.Оплачиваемый труд заключенных — это один из редких случаев, когда в выигрыше все. Предприниматели получают дисциплинированную и недорогую по понятным причинам рабочую силу. Заключенные, которые демонстрируют "усердный труд и хорошее поведение", то есть "твердо вставшие на путь исправления", могут получить перевод на облегченные условия содержания или вообще освобождение по УДО, получить новые навыки и профессию, а также зарабатывать деньги для семьи и для себя. А главное — государство может снять значительную часть немаленького финансового бремени по содержанию пенитенциарной системы.В июне этого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, что явилось очередным шагом по комплексному реформированию системы исполнения наказаний в России, которое направлено на постепенную замену слова "наказание" на слова "перевоспитание", "социальная адаптация" и "самофинансирование".Важную роль в этой реформе играет производственный комплекс ФСИН, в который входят семь федеральных государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой адаптации осужденных, 80 производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений и 385 исправительных центров и участков для лиц, осужденных к принудительному труду.В рамках этого комплекса заключенными производится огромное количество востребованной продукции — от сувениров и квашеной капусты до автомобилей и домов.Несколько примеров:У ФСИН есть объемный многостраничный каталог продукции, в котором собраны все "тюремные" товары. В нем можно найти остановочные комплексы, ложки, малые архитектурные формы, срубы бань и усадеб, сувенирные гербы, транспорт для газовых, пожарных, полицейских служб, детскую мебель и игровые площадки, театральные кресла, моющие средства, оборудование для прачечных и многое другое.Например, любимец соевых релокантов Алексей Навальный на данный момент с энтузиазмом шьет трусы и сорочки для сотрудников силовых ведомств.Несмотря на то, что количество заключенных в России в последнее время резко снизилось, прибыль, которую генерируют заключенные для бюджета, является для государства серьезным подспорьем. В октябре сего года замминистра юстиции Всеволод Вуколов на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что в местах лишения свободы в России находятся сейчас около 266 тысяч человек, причем десять лет назад этот показатель составлял почти 700 тысяч (для справки: в США — более двух миллионов заключенных, то есть в тюрьме каждый 150-й американец).По разным данным, содержание одного заключенного обходится нашему бюджету в почти 15 тысяч рублей в месяц, то есть на круг расходы на заключенных составляют сейчас около 50 миллиардов рублей в год. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, привлечение осужденных к оплачиваемому труду может приносить бюджету около 16 миллиардов рублей ежегодно, то есть уже сейчас ФСИН возвращает в бюджет треть полученных средств.Но можно однозначно больше. По некоторым данным, доходы от труда заключенных планируется увеличить в три раза: так, например, федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)" предусматривает создание для заключенных дополнительно порядка еще 150 тысяч рабочих мест.Людям с хорошими лицами, которые на этом месте будут голосить про ГУЛАГ, рабский труд и Сталина, напомним, что согласно статье 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации "каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения", то есть труд в колонии — это не опция, а обязанность. Но при этом согласно той же ФЦП труд заключенных "позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам и государству, а также оказывать материальную помощь семьям". Кроме того, "значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у этой категории граждан затрудняют их трудоустройство, создают социальную напряженность в регионах и приводят к росту рецидивной преступности".Иными словами — работать в заключении можно и нужно.Естественно, государство не ставит своей задачей перевод всей экономики на "татуированные" рельсы, но если пенитенциарная система может содержать себя сама и не обременять налогоплательщиков, то это можно только приветствовать.Навальный подтвердит.

https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html

https://ria.ru/20230530/fsin-1875176392.html

https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html

https://ria.ru/20230516/fsin-1872096649.html

https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html

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аналитика, россия, архангельская область, сша, алексей навальный, владимир путин, всеволод вуколов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф