https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html
Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России
Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России - РИА Новости, 17.11.2023
Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России
В рамках VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление" глава ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в последнее время... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:00
2023-11-17T08:00
2023-11-17T10:05
аналитика
россия
архангельская область
сша
алексей навальный
владимир путин
всеволод вуколов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910010780_0:384:2842:1983_1920x0_80_0_0_26873fe9b974022292554d7f827afe04.jpg
В рамках VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление" глава ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в последнее время наблюдается фактически взрывообразный рост обращений со стороны предпринимателей для привлечения на производство осужденных к принудительным работам.Оплачиваемый труд заключенных — это один из редких случаев, когда в выигрыше все. Предприниматели получают дисциплинированную и недорогую по понятным причинам рабочую силу. Заключенные, которые демонстрируют "усердный труд и хорошее поведение", то есть "твердо вставшие на путь исправления", могут получить перевод на облегченные условия содержания или вообще освобождение по УДО, получить новые навыки и профессию, а также зарабатывать деньги для семьи и для себя. А главное — государство может снять значительную часть немаленького финансового бремени по содержанию пенитенциарной системы.В июне этого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, что явилось очередным шагом по комплексному реформированию системы исполнения наказаний в России, которое направлено на постепенную замену слова "наказание" на слова "перевоспитание", "социальная адаптация" и "самофинансирование".Важную роль в этой реформе играет производственный комплекс ФСИН, в который входят семь федеральных государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой адаптации осужденных, 80 производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений и 385 исправительных центров и участков для лиц, осужденных к принудительному труду.В рамках этого комплекса заключенными производится огромное количество востребованной продукции — от сувениров и квашеной капусты до автомобилей и домов.Несколько примеров:У ФСИН есть объемный многостраничный каталог продукции, в котором собраны все "тюремные" товары. В нем можно найти остановочные комплексы, ложки, малые архитектурные формы, срубы бань и усадеб, сувенирные гербы, транспорт для газовых, пожарных, полицейских служб, детскую мебель и игровые площадки, театральные кресла, моющие средства, оборудование для прачечных и многое другое.Например, любимец соевых релокантов Алексей Навальный на данный момент с энтузиазмом шьет трусы и сорочки для сотрудников силовых ведомств.Несмотря на то, что количество заключенных в России в последнее время резко снизилось, прибыль, которую генерируют заключенные для бюджета, является для государства серьезным подспорьем. В октябре сего года замминистра юстиции Всеволод Вуколов на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что в местах лишения свободы в России находятся сейчас около 266 тысяч человек, причем десять лет назад этот показатель составлял почти 700 тысяч (для справки: в США — более двух миллионов заключенных, то есть в тюрьме каждый 150-й американец).По разным данным, содержание одного заключенного обходится нашему бюджету в почти 15 тысяч рублей в месяц, то есть на круг расходы на заключенных составляют сейчас около 50 миллиардов рублей в год. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, привлечение осужденных к оплачиваемому труду может приносить бюджету около 16 миллиардов рублей ежегодно, то есть уже сейчас ФСИН возвращает в бюджет треть полученных средств.Но можно однозначно больше. По некоторым данным, доходы от труда заключенных планируется увеличить в три раза: так, например, федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)" предусматривает создание для заключенных дополнительно порядка еще 150 тысяч рабочих мест.Людям с хорошими лицами, которые на этом месте будут голосить про ГУЛАГ, рабский труд и Сталина, напомним, что согласно статье 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации "каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения", то есть труд в колонии — это не опция, а обязанность. Но при этом согласно той же ФЦП труд заключенных "позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам и государству, а также оказывать материальную помощь семьям". Кроме того, "значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у этой категории граждан затрудняют их трудоустройство, создают социальную напряженность в регионах и приводят к росту рецидивной преступности".Иными словами — работать в заключении можно и нужно.Естественно, государство не ставит своей задачей перевод всей экономики на "татуированные" рельсы, но если пенитенциарная система может содержать себя сама и не обременять налогоплательщиков, то это можно только приветствовать.Навальный подтвердит.
https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html
https://ria.ru/20230530/fsin-1875176392.html
https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html
https://ria.ru/20230516/fsin-1872096649.html
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, архангельская область, сша, алексей навальный, владимир путин, всеволод вуколов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф
Аналитика, Россия, Архангельская область, США, Алексей Навальный, Владимир Путин, Всеволод Вуколов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Совет Федерации РФ
В рамках VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление" глава ФСИН России Аркадий Гостев сообщил, что в последнее время наблюдается фактически взрывообразный рост обращений со стороны предпринимателей для привлечения на производство осужденных к принудительным работам.
Оплачиваемый труд заключенных — это один из редких случаев, когда в выигрыше все. Предприниматели получают дисциплинированную и недорогую по понятным причинам рабочую силу. Заключенные, которые демонстрируют "усердный труд и хорошее поведение", то есть "твердо вставшие на путь исправления", могут получить перевод на облегченные условия содержания или вообще освобождение по УДО, получить новые навыки и профессию, а также зарабатывать деньги для семьи и для себя. А главное — государство может снять значительную часть немаленького финансового бремени по содержанию пенитенциарной системы.
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В июне этого года президент России Владимир Путин
подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, что явилось очередным шагом по комплексному реформированию системы исполнения наказаний в России, которое направлено на постепенную замену слова "наказание" на слова "перевоспитание", "социальная адаптация" и "самофинансирование".
Важную роль в этой реформе играет производственный комплекс ФСИН, в который входят семь федеральных государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой адаптации осужденных, 80 производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений и 385 исправительных центров и участков для лиц, осужденных к принудительному труду.
В рамках этого комплекса заключенными производится огромное количество востребованной продукции — от сувениров и квашеной капусты до автомобилей и домов.
ФСИН утвердила порядок посещения колоний и СИЗО общественными комиссиями
- в Архангельской области делают светильники, шьют маскировочные костюмы и вафельные полотенца;
- в Иркутской — детские площадки и маски;
- в Карелии — кровати, шкафы, столы и кожухи на радиаторы;
- в Адыгее — маринованные свеклу, морковь и капусту.
У ФСИН есть объемный многостраничный каталог продукции, в котором собраны все "тюремные" товары. В нем можно найти остановочные комплексы, ложки, малые архитектурные формы, срубы бань и усадеб, сувенирные гербы, транспорт для газовых, пожарных, полицейских служб, детскую мебель и игровые площадки, театральные кресла, моющие средства, оборудование для прачечных и многое другое.
Например, любимец соевых релокантов Алексей Навальный на данный момент с энтузиазмом шьет трусы и сорочки для сотрудников силовых ведомств.
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Несмотря на то, что количество заключенных в России в последнее время резко снизилось, прибыль, которую генерируют заключенные для бюджета, является для государства серьезным подспорьем. В октябре сего года замминистра юстиции Всеволод Вуколов
на заседании комитета Совфеда
по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что в местах лишения свободы в России находятся сейчас около 266 тысяч человек, причем десять лет назад этот показатель составлял почти 700 тысяч (для справки: в США
— более двух миллионов заключенных, то есть в тюрьме каждый 150-й американец).
По разным данным, содержание одного заключенного обходится нашему бюджету в почти 15 тысяч рублей в месяц, то есть на круг расходы на заключенных составляют сейчас около 50 миллиардов рублей в год. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, привлечение осужденных к оплачиваемому труду может приносить бюджету около 16 миллиардов рублей ежегодно, то есть уже сейчас ФСИН возвращает в бюджет треть полученных средств.
Но можно однозначно больше. По некоторым данным, доходы от труда заключенных планируется увеличить в три раза: так, например, федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)" предусматривает создание для заключенных дополнительно порядка еще 150 тысяч рабочих мест.
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Людям с хорошими лицами, которые на этом месте будут голосить про ГУЛАГ, рабский труд и Сталина, напомним, что согласно статье 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации "каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения", то есть труд в колонии — это не опция, а обязанность. Но при этом согласно той же ФЦП труд заключенных "позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам и государству, а также оказывать материальную помощь семьям". Кроме того, "значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у этой категории граждан затрудняют их трудоустройство, создают социальную напряженность в регионах и приводят к росту рецидивной преступности".
Иными словами — работать в заключении можно и нужно.
Естественно, государство не ставит своей задачей перевод всей экономики на "татуированные" рельсы, но если пенитенциарная система может содержать себя сама и не обременять налогоплательщиков, то это можно только приветствовать.
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