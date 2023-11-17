https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html
Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
Финские пограничники установят заграждения на закрывающихся четырех пунктах пересечения границы с Россией, сообщает в пятницу пограничный отряд Юго-Восточной... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:49
2023-11-17T13:49
2023-11-17T13:50
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Финские пограничники установят заграждения на закрывающихся четырех пунктах пересечения границы с Россией, сообщает в пятницу пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии. "Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии закроет пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра 18 ноября с 00:00, когда пересечение границы через них уже невозможно. Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства", - говорится в сообщении. Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
Финские пограничники установят заграждения на закрытых КПП на границе с Россией