https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html

Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией

Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией - РИА Новости, 17.11.2023

Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией

Финские пограничники установят заграждения на закрывающихся четырех пунктах пересечения границы с Россией, сообщает в пятницу пограничный отряд Юго-Восточной... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:49

2023-11-17T13:49

2023-11-17T13:50

финляндия

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Финские пограничники установят заграждения на закрывающихся четырех пунктах пересечения границы с Россией, сообщает в пятницу пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии. "Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии закроет пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра 18 ноября с 00:00, когда пересечение границы через них уже невозможно. Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства", - говорится в сообщении. Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, в мире, россия