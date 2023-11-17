https://ria.ru/20231117/yazyk-1910024114.html

Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры

Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023

Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры

Русский язык служит подлинным символом многонациональной России и является стержнем российской культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:36

2023-11-17T10:36

2023-11-17T10:36

россия

валентина матвиенко

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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Русский язык служит подлинным символом многонациональной России и является стержнем российской культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Вобравший в себя языки многих этносов, русский служит подлинным символом многонациональной России. Для нас, россиян, русский язык - это, конечно же, стержень нашей культуры и идентичности, одна из основ нашей государственности и цивилизации. Все последние столетия русский язык менялся и развивался именно как средство межнационального и межкультурного общения", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ". По словам председателя Совфеда, представители многих народов Евразии могут найти в русском языке слова из своего родного языка - такая способность "впитывать" лексику является прекрасным свойством русского языка. "Русский язык – это не язык вражды, а проверенное веками средство взаимопонимания и диалога культур. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень ценим бережное отношение к русскому языку в ваших странах", - добавила Матвиенко. Она также заявила, что Россия рассматривает русский язык как "достояние всех народов, населяющих Россию", а также проживающих на огромной территории Евразии. "Это не только возможность в оригинале, что называется, прикоснуться, это возможность для прямого диалога культур, рабочий инструмент для интеграционных структур, для бизнеса и ученых, это уникальный шанс для каждого на этом едином пространстве получить образование в другой стране, пригласить к себе и посетить соседей, реализовывать общие проекты, найти себе работу в соседнем государстве. Всё это работает. Этим пользуются граждане наших стран, а потому, поддерживая русский язык, мы работаем в интересах всей жителей государств СНГ", - добавила политик. При этом она подчеркнула, что есть примеры стран, где в нарушение международно-правовых обязательств игнорируется или ограничивается право этнических общин на использование родного языка, проводится жёсткая политика языковой ассимиляции. "И мы видим, к каким трагическим последствиям это привело на Украине. По сути, из своих же соседей, веками живших на этой территории, делают изгоев, "неграждан", запрещая им говорить и учиться на родном языке", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, общество, русский язык в мире