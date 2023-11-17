Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/yazyk-1910024114.html
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры
Русский язык служит подлинным символом многонациональной России и является стержнем российской культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:36
2023-11-17T10:36
россия
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
общество
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Русский язык служит подлинным символом многонациональной России и является стержнем российской культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Вобравший в себя языки многих этносов, русский служит подлинным символом многонациональной России. Для нас, россиян, русский язык - это, конечно же, стержень нашей культуры и идентичности, одна из основ нашей государственности и цивилизации. Все последние столетия русский язык менялся и развивался именно как средство межнационального и межкультурного общения", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ". По словам председателя Совфеда, представители многих народов Евразии могут найти в русском языке слова из своего родного языка - такая способность "впитывать" лексику является прекрасным свойством русского языка. "Русский язык – это не язык вражды, а проверенное веками средство взаимопонимания и диалога культур. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень ценим бережное отношение к русскому языку в ваших странах", - добавила Матвиенко. Она также заявила, что Россия рассматривает русский язык как "достояние всех народов, населяющих Россию", а также проживающих на огромной территории Евразии. "Это не только возможность в оригинале, что называется, прикоснуться, это возможность для прямого диалога культур, рабочий инструмент для интеграционных структур, для бизнеса и ученых, это уникальный шанс для каждого на этом едином пространстве получить образование в другой стране, пригласить к себе и посетить соседей, реализовывать общие проекты, найти себе работу в соседнем государстве. Всё это работает. Этим пользуются граждане наших стран, а потому, поддерживая русский язык, мы работаем в интересах всей жителей государств СНГ", - добавила политик. При этом она подчеркнула, что есть примеры стран, где в нарушение международно-правовых обязательств игнорируется или ограничивается право этнических общин на использование родного языка, проводится жёсткая политика языковой ассимиляции. "И мы видим, к каким трагическим последствиям это привело на Украине. По сути, из своих же соседей, веками живших на этой территории, делают изгоев, "неграждан", запрещая им говорить и учиться на родном языке", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html
https://ria.ru/20230724/kirgiziya-1885909359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, общество, русский язык в мире
Россия, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Общество, Русский язык в мире
Матвиенко назвала русский язык стержнем российской культуры

Матвиенко: русский язык служит подлинным символом многонациональной России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Русский язык служит подлинным символом многонациональной России и является стержнем российской культуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Плакат Россия-это мы! - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Путин сделал ставку на секретное оружие из 33 букв
21 октября, 08:00
"Вобравший в себя языки многих этносов, русский служит подлинным символом многонациональной России. Для нас, россиян, русский язык - это, конечно же, стержень нашей культуры и идентичности, одна из основ нашей государственности и цивилизации. Все последние столетия русский язык менялся и развивался именно как средство межнационального и межкультурного общения", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на 56-м пленарном заседании МПА СНГ по вопросу "О роли русского языка как языка межнационального общения в СНГ".
По словам председателя Совфеда, представители многих народов Евразии могут найти в русском языке слова из своего родного языка - такая способность "впитывать" лексику является прекрасным свойством русского языка.
"Русский язык – это не язык вражды, а проверенное веками средство взаимопонимания и диалога культур. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень ценим бережное отношение к русскому языку в ваших странах", - добавила Матвиенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык
13 октября, 12:57
Она также заявила, что Россия рассматривает русский язык как "достояние всех народов, населяющих Россию", а также проживающих на огромной территории Евразии. "Это не только возможность в оригинале, что называется, прикоснуться, это возможность для прямого диалога культур, рабочий инструмент для интеграционных структур, для бизнеса и ученых, это уникальный шанс для каждого на этом едином пространстве получить образование в другой стране, пригласить к себе и посетить соседей, реализовывать общие проекты, найти себе работу в соседнем государстве. Всё это работает. Этим пользуются граждане наших стран, а потому, поддерживая русский язык, мы работаем в интересах всей жителей государств СНГ", - добавила политик.
При этом она подчеркнула, что есть примеры стран, где в нарушение международно-правовых обязательств игнорируется или ограничивается право этнических общин на использование родного языка, проводится жёсткая политика языковой ассимиляции.
"И мы видим, к каким трагическим последствиям это привело на Украине. По сути, из своих же соседей, веками живших на этой территории, делают изгоев, "неграждан", запрещая им говорить и учиться на родном языке", - заключила Матвиенко.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Президент Киргизии заявил, что русский язык в стране не дискриминируют
24 июля, 10:59
 
РоссияВалентина МатвиенкоСНГСовет Федерации РФОбществоРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала