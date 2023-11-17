https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910165230.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу издание "Клименко.Тайм" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:32

2023-11-17T18:32

2023-11-17T18:33

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

кривой рог

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу издание "Клименко.Тайм" в своем Telegram-канале. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Ранее в пятницу в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Официальная информация о взрывах пока не поступала.

днепропетровская область

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, кривой рог, украина, в мире