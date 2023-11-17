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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 17.11.2023 (обновлено: 18:33 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910165230.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу издание "Клименко.Тайм" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:32
2023-11-17T18:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
кривой рог
украина
в мире
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу издание "Клименко.Тайм" в своем Telegram-канале. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Ранее в пятницу в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Официальная информация о взрывах пока не поступала.
днепропетровская область
кривой рог
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РИА Новости
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днепропетровская область, кривой рог, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Издание "Клименко.Тайм" сообщило о взрывах в Кривом Роге

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу издание "Клименко.Тайм" в своем Telegram-канале.
"Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания.
Ранее в пятницу в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Официальная информация о взрывах пока не поступала.
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16 ноября, 15:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКривой РогУкраинаВ мире
 
 
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