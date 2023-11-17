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СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске - РИА Новости, 17.11.2023
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12:13 17.11.2023
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СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске - РИА Новости, 17.11.2023
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске
Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:13
2023-11-17T12:13
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Накануне в администрации Буйнакска сообщили РИА Новости, что Гамзат Османов был госпитализирован в центральную городскую больницу, ему оторвало кисть левой руки из-за случайного взрыва светошумовой гранаты на цокольном этаже дома. "В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов", – сказала собеседница агентства. Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Буйнакск
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске

СК в Дагестане начал проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Накануне в администрации Буйнакска сообщили РИА Новости, что Гамзат Османов был госпитализирован в центральную городскую больницу, ему оторвало кисть левой руки из-за случайного взрыва светошумовой гранаты на цокольном этаже дома.
"В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов", – сказала собеседница агентства.
Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
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