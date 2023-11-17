https://ria.ru/20231117/vzryv-1910051310.html
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске - РИА Новости, 17.11.2023
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске
Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:13
2023-11-17T12:13
2023-11-17T12:13
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Накануне в администрации Буйнакска сообщили РИА Новости, что Гамзат Османов был госпитализирован в центральную городскую больницу, ему оторвало кисть левой руки из-за случайного взрыва светошумовой гранаты на цокольном этаже дома. "В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов", – сказала собеседница агентства. Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
https://ria.ru/20231117/erevan-1910015990.html
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Буйнакск
СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске
СК в Дагестане начал проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске
МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Накануне в администрации Буйнакска сообщили РИА Новости, что Гамзат Османов был госпитализирован в центральную городскую больницу, ему оторвало кисть левой руки из-за случайного взрыва светошумовой гранаты на цокольном этаже дома.
"В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска
Гамзат Османов", – сказала собеседница агентства.
Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека при взрыве в ЕГУ