https://ria.ru/20231117/vzryv-1910051310.html

СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске

СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске - РИА Новости, 17.11.2023

СК в Дагестане начал проверку после взрыва гранаты в Буйнакске

Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:13

2023-11-17T12:13

2023-11-17T12:13

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане организовали проверку после взрыва светошумовой гранаты в Буйнакске, в результате которого заместитель главы города Гамзат Османов лишился кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Накануне в администрации Буйнакска сообщили РИА Новости, что Гамзат Османов был госпитализирован в центральную городскую больницу, ему оторвало кисть левой руки из-за случайного взрыва светошумовой гранаты на цокольном этаже дома. "В республике Дагестан организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадал заместитель главы администрации города Буйнакска Гамзат Османов", – сказала собеседница агентства. Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.

https://ria.ru/20231117/erevan-1910015990.html

буйнакск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск