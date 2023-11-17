https://ria.ru/20231117/vzaimodeystvie-1910177826.html

Путин: культурная связь всегда находится в поле зрения партнеров по СНГ

Путин: культурная связь всегда находится в поле зрения партнеров по СНГ - РИА Новости, 17.11.2023

Путин: культурная связь всегда находится в поле зрения партнеров по СНГ

Взаимодействие в сфере культуры всегда находится в поле зрения и всех партнеров по СНГ, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:30

2023-11-17T19:30

2023-11-17T19:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Взаимодействие в сфере культуры всегда находится в поле зрения и всех партнеров по СНГ, сказал президент России Владимир Путин. На пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой спросил главу государства, какие проекты в культурной сфере могут вызвать интерес в год председательства России в СНГ и БРИКС. "Часть взаимодействия в гуманитарной сфере, в сфере культуры всегда находится в поле зрения и всех наших партнеров по СНГ", - сообщил Путин. Он подчеркнул, что страны СНГ – это части бывшего Советского Союза. "Мы сотнями лет жили вместе под крышей одного общего дома, столько судеб переплетено, столько культурных начал, столько знаний в сфере культуры в области народного творчества, столько почитателей и любителей творчества различных народов бывшего Советского Союза сохранилось на территории РФ и в других государствах СНГ, потому что там же живут носители этого языка, этой культуры, мы об этом никогда не забываем. И, безусловно, будем всегда уделять этому серьезное значение, так же, как и нашей общей истории. Многие традиции мы считаем общими и культурные коды мы считаем общими", - сказал президент России. Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсуждаться также на встрече с коллегами из СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря. "Я сейчас не буду перечислять, у нас в планах это все есть, но, если вы и присутствующие в зале коллеги считают, что на что-то нужно обратить особое внимание, мы это сделаем. В конце декабря мы по традиции, кстати говоря, в Петербурге, мы собираемся с коллегами из СНГ, обязательно обсудим это, поэтому у меня к вам просьба с коллегами, пообсуждайте, пожалуйста, и дайте нам наводку, что бы вы хотели видеть в нашей совместной работе", - обратился Путин.

https://ria.ru/20231117/zapret-1910176221.html

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россия, снг, брикс, владимир путин, михаил швыдкой, санкт-петербург