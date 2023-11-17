"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия
Foreign Affairs: переход ВСУ к обороне не помешает наносить удары по России
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, пишет Foreign Affairs.
Отмечается, что украинские военные должны принять оборонительную стратегию независимо от того, будет ли заключено соглашение о прекращении огня или нет. От этого зависит, сумеют ли они сохранить оставшуюся под властью Киева территорию.
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"Даже перейдя к оборонительной стратегии, Украина может продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции", — говорится в статье.
Киеву также необходимо смириться с тем, что вернуть какие-либо утраченные территории для нее не представляется возможным из-за очевидного дисбаланса сил на фронте, уточняется в публикации. При этом ВСУ смогут перейти к наступательным действиям, как только появится "удобный для этого момент", резюмируют западные журналисты.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.