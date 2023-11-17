Рейтинг@Mail.ru
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vsu-1910186727.html
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия - РИА Новости, 17.11.2023
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия
ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:19
2023-11-17T20:19
политика
россия
украина
владимир путин
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, пишет Foreign Affairs.Отмечается, что украинские военные должны принять оборонительную стратегию независимо от того, будет ли заключено соглашение о прекращении огня или нет. От этого зависит, сумеют ли они сохранить оставшуюся под властью Киева территорию."Даже перейдя к оборонительной стратегии, Украина может продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции", — говорится в статье.Киеву также необходимо смириться с тем, что вернуть какие-либо утраченные территории для нее не представляется возможным из-за очевидного дисбаланса сил на фронте, уточняется в публикации. При этом ВСУ смогут перейти к наступательным действиям, как только появится "удобный для этого момент", резюмируют западные журналисты.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
https://ria.ru/20231117/britaniya-1910169054.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир путин, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия

Foreign Affairs: переход ВСУ к обороне не помешает наносить удары по России

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ могут наносить удары артиллерией и беспилотниками по территории России, несмотря на возможное перемирие в будущем, пишет Foreign Affairs.
Отмечается, что украинские военные должны принять оборонительную стратегию независимо от того, будет ли заключено соглашение о прекращении огня или нет. От этого зависит, сумеют ли они сохранить оставшуюся под властью Киева территорию.
«
"Даже перейдя к оборонительной стратегии, Украина может продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции", — говорится в статье.
Киеву также необходимо смириться с тем, что вернуть какие-либо утраченные территории для нее не представляется возможным из-за очевидного дисбаланса сил на фронте, уточняется в публикации. При этом ВСУ смогут перейти к наступательным действиям, как только появится "удобный для этого момент", резюмируют западные журналисты.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Вчера, 15:51
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
Вчера, 18:46
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала