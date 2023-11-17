https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html

"Остается пустота". Генерал ВСУ раскрыл маневр России против Украины

"Остается пустота". Генерал ВСУ раскрыл маневр России против Украины - РИА Новости, 17.11.2023

"Остается пустота". Генерал ВСУ раскрыл маневр России против Украины

Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:38

2023-11-17T12:38

2023-11-17T12:38

сергей кривонос

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"."Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — указал он.По его словам, украинцы могли бы защищать свои позиции, если бы у них были мощные системы ПВО или истребители-перехватчики, но он подчеркнул, что даже любая поставленная западом техника не будет гарантировать успех, поскольку и их тоже могут легко уничтожить российские военные.Американский журнал Newsweek писал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны. Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".

https://ria.ru/20231117/shtorm-1910022345.html

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сергей кривонос, вооруженные силы украины, су-34, украина, в мире, политика, вооруженные силы рф, россия