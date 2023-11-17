https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197796.html

Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ

Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ - РИА Новости, 17.11.2023

Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ

Президент РФ Владимир Путин традиционно в декабре проведет встречу с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:40

2023-11-17T21:58

дмитрий песков

россия

политика

владимир путин

валерий фадеев

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно в декабре проведет встречу с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), дату Кремль сообщит позднее, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет такое общение. Традиционно этот формат сохраняется декабрьский. Дату сообщим", - сказал Песков.Ранее глава Совета Валерий Фадеев сообщил журналистам, что встреча может состояться а районе 10 декабря.

https://ria.ru/20231117/sammit-1910198018.html

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дмитрий песков, россия, политика, владимир путин, валерий фадеев