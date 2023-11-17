https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197796.html
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Президент РФ Владимир Путин традиционно в декабре проведет встречу с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:40
2023-11-17T21:58
дмитрий песков
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политика
владимир путин
валерий фадеев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин традиционно в декабре проведет встречу с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), дату Кремль сообщит позднее, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет такое общение. Традиционно этот формат сохраняется декабрьский. Дату сообщим", - сказал Песков.Ранее глава Совета Валерий Фадеев сообщил журналистам, что встреча может состояться а районе 10 декабря.
https://ria.ru/20231117/sammit-1910198018.html
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дмитрий песков, россия, политика, владимир путин, валерий фадеев
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Владимир Путин, Валерий Фадеев
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Песков: Путин проведет встречу с СПЧ в декабре, даты пока нет