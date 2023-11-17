https://ria.ru/20231117/voronezh-1910203285.html

Более 56 млрд рублей направят на развитие Воронежской области в 2024 году

Более 56 млрд рублей направят на развитие Воронежской области в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2023

Более 56 млрд рублей направят на развитие Воронежской области в 2024 году

Более 56 миллиардов рублей направят в следующем году из бюджета Воронежской области на развитие экономики и инфраструктуры региона, сообщил председатель... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:43

2023-11-17T22:43

2023-11-17T22:45

воронежская область

экономика

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Более 56 миллиардов рублей направят в следующем году из бюджета Воронежской области на развитие экономики и инфраструктуры региона, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Депутаты Воронежсской облдумы провели "нулевое" чтение проектов бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Комментируя представленные параметры главного финансового документа региона на предстоящие три года, Владимир Нетёсов подчеркнул, что приоритеты в финансировании остаются прежними – социальная сфера, развитие региона, помощь при проведении специальной военной операции. "На развитие экономики и инфраструктуры области запланировано более 56 миллиардов рублей. Средства направят на строительство объектов социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства. Объем дорожного фонда запланирован в сумме более 19 миллиардов рублей. В проекте бюджета максимально отражены положения народной программы, предложения, переданные избирателями через депутатов облдумы. На реализацию мероприятий народной программы предусмотрено более 150 миллиардов рублей. Это позволит охватить все стороны социально-экономической жизни", – сказал Нетёсов. Как отмечает областная дума, расходы бюджета на 98% сформированы в рамках государственных программ области. Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2024 году увеличатся к 2023 году на 5,8% и составят 144,93,7 миллиарда рублей. Общий объем источников финансирования областного бюджета на 2024 год запланирован в сумме 180,788 миллиарда рублей (из них доходы – 168,857 миллиарда рублей). Часть федеральных трансфертов еще будет уточняться и дораспределяться. На поддержку отраслей экономики запланировано 7,972 миллиарда рублей, которые позволят оказать поддержку сельскохозяйственным производителям (6,14 миллиарда рублей), промышленным предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства (438,6 миллиона рублей), а также обеспечить стабильное транспортное обслуживание населения (1,393 миллиарда рублей). Депутаты облдумы по итогам рассмотрения проекта отметили, что с развитием животноводческой отрасли региона необходимо также предусмотреть увеличение финансирования сферы ветеринарии. Кроме того, парламентарии интересовались планами по финансированию ремонта дорог в частном секторе и на внутриквартальных территориях, ремонта и благоустройства дворовых территорий, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. "Представленный проект бюджета учитывает стратегические приоритеты федерального уровня, поручения губернатора области, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств, функционирование всей бюджетной сферы, а также формирование ресурсов, необходимых для решения задач по поддержке специальной военной операции и новых территорий. Он реальный к исполнению и устойчивый к всевозможным негативным проявлениям", - сказал Нетёсов.

https://ria.ru/20231109/zhile-1908382471.html

https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума