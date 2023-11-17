https://ria.ru/20231117/vertolet-1910188368.html

В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО

В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО - РИА Новости, 17.11.2023

В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО

Вертолет Ми-8 ВВС и сил ПВО Узбекистана разбился во время тренировочного полета, экипаж погиб, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:24

2023-11-17T20:24

2023-11-17T20:38

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВВС и сил ПВО Узбекистана разбился во время тренировочного полета, экипаж погиб, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны страны.По данным пресс-службы, 17 ноября в 20.15 (18.15 мск) вертолет Ми-8 разбился во время выполнения тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области."В результате трагедии экипаж вертолета погиб", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, в настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин аварии.

https://ria.ru/20230930/samolet-1899592868.html

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