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В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО
В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО - РИА Новости, 17.11.2023
В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО
Вертолет Ми-8 ВВС и сил ПВО Узбекистана разбился во время тренировочного полета, экипаж погиб, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:24
2023-11-17T20:24
2023-11-17T20:38
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВВС и сил ПВО Узбекистана разбился во время тренировочного полета, экипаж погиб, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны страны.По данным пресс-службы, 17 ноября в 20.15 (18.15 мск) вертолет Ми-8 разбился во время выполнения тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области."В результате трагедии экипаж вертолета погиб", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, в настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин аварии.
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узбекистан, в мире
В Узбекистане разбился вертолет ВВС и сил ПВО
Минобороны Узбекистана сообщило о гибели экипажа при крушении вертолета Ми-8