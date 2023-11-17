https://ria.ru/20231117/vauchery-1910163183.html

В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО

В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО - РИА Новости, 17.11.2023

В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО

Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:24

2023-11-17T18:24

2023-11-17T18:36

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

москва

север

дмитрий артюхов

дмитрий губерниев

екатерина андреева

выставка-форум "россия"

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САЛЕХАРД, 17 ноя - РИА Новости. Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба правительства Ямала. "В завершение мероприятий Дня Ямала генератор случайных чисел выберет 15 обладателей ваучеров номиналом в 50 тысяч рублей, каждый из которых можно потратить на путешествие на Ямал", — говорится в сообщении. Власти ЯНАО подготовили насыщенную программу, которая познакомит гостей выставки с регионом. В рамках деловой части мероприятия запланированы подписания соглашений о сотрудничестве в сфере спорта и здравоохранения, молодежной политики. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с презентацией о будущем региона. С ямальскими спортсменами эксперты обсудят будущее биатлона и развитие спорта. Гостями мероприятия станут известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и биатлонистки с мировой известностью, чей карьерный путь начинался на Ямале. На стенде Ямала пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, игры и викторины для детей. В Доме русской кухни запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из ямальских деликатесов. С журналистами и учащимися из медиаклассов округа встретится телеведущая Екатерина Андреева. Одним из самых зрелищных моментов Дня Ямала станет свадебная церемония. Молодожены заключат официальный союз с соблюдением традиционных ненецких обрядов и обычаев. Под национальные песни пройдет ритуал подготовки невесты. Близкие девушки проведут обряд окуривания и заплетут косы. Гости смогут увидеть выкуп невесты и попытки жениха пробраться в чум. После обряда сватовства молодую пару и гостей ждет официальная часть церемонии. В день региона на выставке "Россия" также выступят творческие этноколлективы Ямала. Зрителей ждут специальные программы, знакомящие с культурой народов Севера. "Сейчас коллективы оттачивают мастерство на репетициях, им не впервой выступать на мероприятиях всероссийского уровня. Артисты регулярно совершенствуют и развивают свое творчество. Все коллективы являются неотъемлемой частью ямальской культуры", — приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.

https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html

https://ria.ru/20231116/biblioteka-1909945732.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ямал, москва, север, дмитрий артюхов, дмитрий губерниев, екатерина андреева, выставка-форум "россия"