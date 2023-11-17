В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
САЛЕХАРД, 17 ноя - РИА Новости. Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба правительства Ямала.
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"В завершение мероприятий Дня Ямала генератор случайных чисел выберет 15 обладателей ваучеров номиналом в 50 тысяч рублей, каждый из которых можно потратить на путешествие на Ямал", — говорится в сообщении.
Власти ЯНАО подготовили насыщенную программу, которая познакомит гостей выставки с регионом. В рамках деловой части мероприятия запланированы подписания соглашений о сотрудничестве в сфере спорта и здравоохранения, молодежной политики. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с презентацией о будущем региона. С ямальскими спортсменами эксперты обсудят будущее биатлона и развитие спорта. Гостями мероприятия станут известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и биатлонистки с мировой известностью, чей карьерный путь начинался на Ямале.
На стенде Ямала пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, игры и викторины для детей. В Доме русской кухни запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из ямальских деликатесов. С журналистами и учащимися из медиаклассов округа встретится телеведущая Екатерина Андреева.
Одним из самых зрелищных моментов Дня Ямала станет свадебная церемония. Молодожены заключат официальный союз с соблюдением традиционных ненецких обрядов и обычаев. Под национальные песни пройдет ритуал подготовки невесты. Близкие девушки проведут обряд окуривания и заплетут косы. Гости смогут увидеть выкуп невесты и попытки жениха пробраться в чум. После обряда сватовства молодую пару и гостей ждет официальная часть церемонии.
В день региона на выставке "Россия" также выступят творческие этноколлективы Ямала. Зрителей ждут специальные программы, знакомящие с культурой народов Севера.
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"Сейчас коллективы оттачивают мастерство на репетициях, им не впервой выступать на мероприятиях всероссийского уровня. Артисты регулярно совершенствуют и развивают свое творчество. Все коллективы являются неотъемлемой частью ямальской культуры", — приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.