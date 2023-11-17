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В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО - РИА Новости, 17.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:24 17.11.2023 (обновлено: 18:36 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vauchery-1910163183.html
В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО
В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО - РИА Новости, 17.11.2023
В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО
Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:24
2023-11-17T18:36
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
москва
север
дмитрий артюхов
дмитрий губерниев
екатерина андреева
выставка-форум "россия"
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САЛЕХАРД, 17 ноя - РИА Новости. Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба правительства Ямала. "В завершение мероприятий Дня Ямала генератор случайных чисел выберет 15 обладателей ваучеров номиналом в 50 тысяч рублей, каждый из которых можно потратить на путешествие на Ямал", — говорится в сообщении. Власти ЯНАО подготовили насыщенную программу, которая познакомит гостей выставки с регионом. В рамках деловой части мероприятия запланированы подписания соглашений о сотрудничестве в сфере спорта и здравоохранения, молодежной политики. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с презентацией о будущем региона. С ямальскими спортсменами эксперты обсудят будущее биатлона и развитие спорта. Гостями мероприятия станут известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и биатлонистки с мировой известностью, чей карьерный путь начинался на Ямале. На стенде Ямала пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, игры и викторины для детей. В Доме русской кухни запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из ямальских деликатесов. С журналистами и учащимися из медиаклассов округа встретится телеведущая Екатерина Андреева. Одним из самых зрелищных моментов Дня Ямала станет свадебная церемония. Молодожены заключат официальный союз с соблюдением традиционных ненецких обрядов и обычаев. Под национальные песни пройдет ритуал подготовки невесты. Близкие девушки проведут обряд окуривания и заплетут косы. Гости смогут увидеть выкуп невесты и попытки жениха пробраться в чум. После обряда сватовства молодую пару и гостей ждет официальная часть церемонии. В день региона на выставке "Россия" также выступят творческие этноколлективы Ямала. Зрителей ждут специальные программы, знакомящие с культурой народов Севера. "Сейчас коллективы оттачивают мастерство на репетициях, им не впервой выступать на мероприятиях всероссийского уровня. Артисты регулярно совершенствуют и развивают свое творчество. Все коллективы являются неотъемлемой частью ямальской культуры", — приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.
https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html
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ямал, москва, север, дмитрий артюхов, дмитрий губерниев, екатерина андреева, выставка-форум "россия"
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Москва, Север, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Выставка-форум "Россия"

В День региона на выставке "Россия" разыграют ваучеры на поездку в ЯНАО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к Международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 17 ноя - РИА Новости. Посетители Дня региона, который пройдет 23 ноября на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, смогут выиграть ваучеры на поездку в ЯНАО, сообщила пресс-служба правительства Ямала.
«
"В завершение мероприятий Дня Ямала генератор случайных чисел выберет 15 обладателей ваучеров номиналом в 50 тысяч рублей, каждый из которых можно потратить на путешествие на Ямал", — говорится в сообщении.
Власти ЯНАО подготовили насыщенную программу, которая познакомит гостей выставки с регионом. В рамках деловой части мероприятия запланированы подписания соглашений о сотрудничестве в сфере спорта и здравоохранения, молодежной политики. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с презентацией о будущем региона. С ямальскими спортсменами эксперты обсудят будущее биатлона и развитие спорта. Гостями мероприятия станут известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и биатлонистки с мировой известностью, чей карьерный путь начинался на Ямале.
На стенде Ямала пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, игры и викторины для детей. В Доме русской кухни запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из ямальских деликатесов. С журналистами и учащимися из медиаклассов округа встретится телеведущая Екатерина Андреева.
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Одним из самых зрелищных моментов Дня Ямала станет свадебная церемония. Молодожены заключат официальный союз с соблюдением традиционных ненецких обрядов и обычаев. Под национальные песни пройдет ритуал подготовки невесты. Близкие девушки проведут обряд окуривания и заплетут косы. Гости смогут увидеть выкуп невесты и попытки жениха пробраться в чум. После обряда сватовства молодую пару и гостей ждет официальная часть церемонии.
В день региона на выставке "Россия" также выступят творческие этноколлективы Ямала. Зрителей ждут специальные программы, знакомящие с культурой народов Севера.
«
"Сейчас коллективы оттачивают мастерство на репетициях, им не впервой выступать на мероприятиях всероссийского уровня. Артисты регулярно совершенствуют и развивают свое творчество. Все коллективы являются неотъемлемой частью ямальской культуры", — приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалМоскваСеверДмитрий АртюховДмитрий ГуберниевЕкатерина АндрееваВыставка-форум "Россия"
 
 
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