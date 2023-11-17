https://ria.ru/20231117/uzhas-1910005977.html

Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина

Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина - РИА Новости, 17.11.2023

Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина

Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:11

2023-11-17T09:11

2023-11-17T15:34

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, пишет британское издание Daily Express."Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — говорится в материале.Журналисты указали, что она может развить скорость в десятки тысяч километров в час и считается единственной в своем роде.Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28 и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

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политика, россия, великобритания, в мире, вооруженные силы рф, владимир путин