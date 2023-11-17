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Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина - РИА Новости, 17.11.2023
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09:11 17.11.2023 (обновлено: 15:34 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/uzhas-1910005977.html
Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина
Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина - РИА Новости, 17.11.2023
Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина
Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:11
2023-11-17T15:34
политика
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в мире
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, пишет британское издание Daily Express.&quot;Ракета, которую Путин описывал как &quot;метеорит&quot;, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что она может развить скорость в десятки тысяч километров в час и считается единственной в своем роде.Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28 и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
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политика, россия, великобритания, в мире, вооруженные силы рф, владимир путин
Политика, Россия, Великобритания, В мире, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Серия мощных ударов. СМИ пришли в ужас из-за нового оружия Путина

Daily Express: "Авангард" могут запускать из-за пределов земной атмосферы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Авангард" способен нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут, пишет британское издание Daily Express.
«

"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — говорится в материале.

Журналисты указали, что она может развить скорость в десятки тысяч километров в час и считается единственной в своем роде.
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28 и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
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