https://ria.ru/20231117/uscherb-1910002408.html

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить, заявил сенатор

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить, заявил сенатор - РИА Новости, 17.11.2023

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить, заявил сенатор

Истинные масштабы ущерба, нанесенного Херсонской области разрушением украинскими войсками Каховской ГЭС, ещё только предстоит окончательно оценить, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:52

2023-11-17T08:52

2023-11-17T08:52

херсонская область

каховская гэс

новая каховка

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Истинные масштабы ущерба, нанесенного Херсонской области разрушением украинскими войсками Каховской ГЭС, ещё только предстоит окончательно оценить, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Еще летом власти оценили ущерб от разрушения плотины в 1,5 миллиарда рублей. Это все предварительно, потому что конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет свое жилье, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно", - сказал РИА Новости Кастюкевич. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

херсонская область , каховская гэс, новая каховка, разрушение каховской гэс