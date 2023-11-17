https://ria.ru/20231117/ukraina-1910196736.html

"Не нужно". Генерал ВСУ обратился к Зеленскому из-за маневра России

"Не нужно". Генерал ВСУ обратился к Зеленскому из-за маневра России - РИА Новости, 17.11.2023

"Не нужно". Генерал ВСУ обратился к Зеленскому из-за маневра России

Украине не стоит делать трагедии из потери новых городов в результате наступательных действий ВС России, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:30

2023-11-17T21:30

2023-11-17T21:47

политика

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украине не стоит делать трагедии из потери новых городов в результате наступательных действий ВС России, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."Не нужно делать из этого (из потери населенных пунктов. — Прим. ред.) трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков. Необходимо правильно сфокусироваться и сказать: "Уважаемые, если мы хотим выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства", — сказал офицер.По его словам, ситуация на нескольких участках фронта для ВСУ сложная, поскольку россияне наращивают военную мощь и наносят удары по украинским силам, в частности, под Купянском и Марьинкой.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

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политика, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф