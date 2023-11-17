https://ria.ru/20231117/ukraina-1910174836.html

В Белграде предложили Украине помощь в восстановлении

В Белграде предложили Украине помощь в восстановлении - РИА Новости, 17.11.2023

В Белграде предложили Украине помощь в восстановлении

Власти Сербии и сербские компании вместе с США хотят участвовать в восстановлении Украины, заявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:14

2023-11-17T19:14

2023-11-17T19:14

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БЕЛГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Власти Сербии и сербские компании вместе с США хотят участвовать в восстановлении Украины, заявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. В Белграде в пятницу прошел деловой форум сербских и украинских предпринимателей, организованный Хозяйственной (торгово-промышленной - ред.) палатой Сербии, посольством Украины и фондом имени Конрада Аденауэра. Выступая на мероприятии, глава минстроя сообщил, что недавно вместе с США выдвинута инициатива об участии сербских строительных компаний в восстановлении Украины. "Правительство провело совещание, был большой интерес со стороны сербских компаний, не было компании, которая бы не отозвалась на приглашение и которая не хотела бы участвовать во встрече и восстановлении Украины... Украину и украинский народ ждут лучшие дни, дни восстановления и благополучия", - цитирует заявление Весича на форуме агентство Танюг. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил в конце августа, что премьер Ана Брнабич участвовала в работе саммита "Крымская платформа", но не подписала декларацию, которая неприемлема для Белграда. Брнабич тогда выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

https://ria.ru/20230917/vuchich-1896781277.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сербия, ситуация в днр и лнр