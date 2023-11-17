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Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 17.11.2023 (обновлено: 19:34 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910170603.html
Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной
Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной
Президент России Владимир Путин признался, что до 2014 года ему, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт РФ с Украиной. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:55
2023-11-17T19:34
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что до 2014 года ему, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт РФ с Украиной."Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума."Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: вы что, с ума сошли? Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит и, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения", - добавил он.По мнению президента, "смотреть нужно не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают". "Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу - такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим - гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику, то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другая история", - пояснил он."Есть еще одно обстоятельство, которое все мы должны учитывать - это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем", - сказал Путин, добавив, что от этого фактора никому никуда не деться.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909779537.html
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украина, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной

Путин заявил, что до 2014 года не думал, что может быть конфликт с Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что до 2014 года ему, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт РФ с Украиной.
"Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.
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"Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: вы что, с ума сошли? Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит и, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения", - добавил он.
По мнению президента, "смотреть нужно не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают". "Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу - такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим - гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику, то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другая история", - пояснил он.
"Есть еще одно обстоятельство, которое все мы должны учитывать - это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем", - сказал Путин, добавив, что от этого фактора никому никуда не деться.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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