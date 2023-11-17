https://ria.ru/20231117/ukraina-1910170603.html

Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной

Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной

Президент России Владимир Путин признался, что до 2014 года ему, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт РФ с Украиной. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:55

2023-11-17T18:55

2023-11-17T19:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что до 2014 года ему, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть конфликт РФ с Украиной."Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума."Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: вы что, с ума сошли? Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит и, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения", - добавил он.По мнению президента, "смотреть нужно не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают". "Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу - такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим - гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику, то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другая история", - пояснил он."Есть еще одно обстоятельство, которое все мы должны учитывать - это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем", - сказал Путин, добавив, что от этого фактора никому никуда не деться.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909779537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр