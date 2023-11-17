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Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины - РИА Новости, 17.11.2023
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15:51 17.11.2023 (обновлено: 23:03 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
США и Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:51
2023-11-17T23:03
политика
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США и Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, пишет Foreign Affairs.&quot;Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией. Одновременно ВСУ нужно перейти от наступательных действий к оборонительным&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что цели Запада и киевских властей — взятие под контроль пяти российских регионов, в том числе Крыма — не соответствовали их возможностям и ресурсам. Такая стратегическая ошибка должна привести к переоценке внешнеполитического курса Украины, полагают журналисты издания.Киев должен признать, что необходимо прекратить попытки захватить территорию и сосредоточиться на сохранении и восстановлении оставшейся части страны, резюмируется в публикации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html
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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины

Foreign Affairs: США должны начать переговоры с Россией о перемирии на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США и Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, пишет Foreign Affairs.
«

"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией. Одновременно ВСУ нужно перейти от наступательных действий к оборонительным", — говорится в статье.

Отмечается, что цели Запада и киевских властей — взятие под контроль пяти российских регионов, в том числе Крыма — не соответствовали их возможностям и ресурсам. Такая стратегическая ошибка должна привести к переоценке внешнеполитического курса Украины, полагают журналисты издания.
Киев должен признать, что необходимо прекратить попытки захватить территорию и сосредоточиться на сохранении и восстановлении оставшейся части страны, резюмируется в публикации.
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Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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