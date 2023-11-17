Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Foreign Affairs: США должны начать переговоры с Россией о перемирии на Украине
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США и Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, пишет Foreign Affairs.
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"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией. Одновременно ВСУ нужно перейти от наступательных действий к оборонительным", — говорится в статье.
Отмечается, что цели Запада и киевских властей — взятие под контроль пяти российских регионов, в том числе Крыма — не соответствовали их возможностям и ресурсам. Такая стратегическая ошибка должна привести к переоценке внешнеполитического курса Украины, полагают журналисты издания.
Киев должен признать, что необходимо прекратить попытки захватить территорию и сосредоточиться на сохранении и восстановлении оставшейся части страны, резюмируется в публикации.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС устали от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета The New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.