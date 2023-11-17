СМИ: Европа не сможет заменить Украине поставки военной техники из США
WSJ: Европа не сможет заменить Украине поставки техники и финансирование из США
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Как отмечает Wall Street Journal, в Европе заявляли о намерении продолжать поддержку Киева в ближайшие месяцы даже при сокращении помощи от США. По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года не ослабленной.
В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.