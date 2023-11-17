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СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши - РИА Новости, 17.11.2023
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10:57 17.11.2023 (обновлено: 16:42 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:57
2023-11-17T16:42
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes."Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в сообщении.Число украинцев, находящихся в Польше, систематически уменьшается. Последние данные Евростата показывают, что Германия становится основным местом проживания беженцев. Из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу после февраля 2022 года, 15 миллионов уже вернулись к себе на родину, сообщает портал."Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживают 958 тысяч беженцев с Украины", — цитирует портал данные Евростата.В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
https://ria.ru/20231018/partiya-1903500924.html
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в мире, польша, украина, евростат
В мире, Польша, Украина, Евростат
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши

INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes.
"Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в сообщении.
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Число украинцев, находящихся в Польше, систематически уменьшается. Последние данные Евростата показывают, что Германия становится основным местом проживания беженцев. Из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу после февраля 2022 года, 15 миллионов уже вернулись к себе на родину, сообщает портал.
"Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживают 958 тысяч беженцев с Украины", — цитирует портал данные Евростата.
В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
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