https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:57
2023-11-17T10:57
2023-11-17T16:42
в мире
польша
украина
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes."Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в сообщении.Число украинцев, находящихся в Польше, систематически уменьшается. Последние данные Евростата показывают, что Германия становится основным местом проживания беженцев. Из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу после февраля 2022 года, 15 миллионов уже вернулись к себе на родину, сообщает портал."Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживают 958 тысяч беженцев с Украины", — цитирует портал данные Евростата.В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
https://ria.ru/20231018/partiya-1903500924.html
https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_383:233:2803:2048_1920x0_80_0_0_84488ba03ee627b20fd1a37e4ff70d22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, евростат
В мире, Польша, Украина, Евростат
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или домой
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes.
"Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в сообщении.
"Агенты влияния": поляки испугались создания "украинской партии"
Число украинцев, находящихся в Польше, систематически уменьшается. Последние данные Евростата
показывают, что Германия становится основным местом проживания беженцев. Из 17 миллионов граждан Украины
, пересекших польско-украинскую границу после февраля 2022 года, 15 миллионов уже вернулись к себе на родину, сообщает портал.
"Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживают 958 тысяч беженцев с Украины", — цитирует портал данные Евростата.
В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши