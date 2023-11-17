https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html

СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши

СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши

Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:57

2023-11-17T10:57

2023-11-17T16:42

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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Многие украинские беженцы уезжают из Польши, возвращаясь на родину либо переселяясь в Германию, сообщает информационный портал INTERIA Biznes."Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой", — говорится в сообщении.Число украинцев, находящихся в Польше, систематически уменьшается. Последние данные Евростата показывают, что Германия становится основным местом проживания беженцев. Из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу после февраля 2022 года, 15 миллионов уже вернулись к себе на родину, сообщает портал."Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживают 958 тысяч беженцев с Украины", — цитирует портал данные Евростата.В настоящее время украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий, в том числе правом на работу, социальными выплатами, помощью в оплате жилья, бесплатным медицинским обслуживанием и страхованием автотранспорта. Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польской Республики по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинских беженцев, которые проживают и работают в Польше, обяжут оплачивать свое жилье. Вместе с тем правительство Польши неоднократно заявляло, что Европейский союз должен разделить финансовое бремя помощи украинцам, создав для этого специальный фонд.

https://ria.ru/20231018/partiya-1903500924.html

https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, евростат