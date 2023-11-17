https://ria.ru/20231117/ukraina-1909993931.html
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США - РИА Новости, 17.11.2023
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США
Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:15
2023-11-17T06:15
2023-11-17T06:15
в мире
украина
сша
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909983135.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, США, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США
Депутат Госдумы Шеремет: поддержка Украины может привести к распаду США