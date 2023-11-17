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В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США - РИА Новости, 17.11.2023
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06:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909993931.html
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США - РИА Новости, 17.11.2023
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США
Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:15
2023-11-17T06:15
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".
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в мире, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, США, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США

Депутат Госдумы Шеремет: поддержка Украины может привести к распаду США

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".
 
В миреУкраинаСШАМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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