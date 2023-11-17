https://ria.ru/20231117/ukraina-1909993931.html

В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США

В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США - РИА Новости, 17.11.2023

В Госдуме рассказали, что поддержка Украины может привести к распаду США

Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:15

2023-11-17T06:15

2023-11-17T06:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Поддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, поддержка Украины может сыграть с США злую шутку, и виной тому "антинародный и античеловеческий режим Байдена".

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909983135.html

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в мире, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф