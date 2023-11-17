https://ria.ru/20231117/ukraina-1909991259.html

Киевские власти начали шиковать в ожидании поражения, заявили на Украине

Киевские власти начали шиковать в ожидании поражения, заявили на Украине - РИА Новости, 17.11.2023

Киевские власти начали шиковать в ожидании поражения, заявили на Украине

На Украине чиновники считают, что конфликт с Россией окончен, и разворовывают бюджет на собственные нужды, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:30

2023-11-17T05:30

2023-11-17T07:56

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Украине чиновники считают, что конфликт с Россией окончен, и разворовывают бюджет на собственные нужды, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online."Для них (украинского руководства. — Прим. ред.) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты", — пожаловался политик.По его словам, неэффективное государство с маленьким количеством ресурсов не имеет шансов на победу. Особенно без помощи Запада, который, отметил Гайдай, начал "перекрывать Киеву кислород".Политик добавил, что Украина воюет на два фронта — с Москвой и с коррупцией внутри страны. Иллюзии по поводу того, что "Россия развалится", больше не имеют смысла, заключил он.Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов граждан Украины назвали коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".

https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей гайдай