https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html

Ни денег, ни оружия. Евросоюз готов сдать Украину

Ни денег, ни оружия. Евросоюз готов сдать Украину - РИА Новости, 17.11.2023

Ни денег, ни оружия. Евросоюз готов сдать Украину

Лидеры ЕС постоянно твердят: будем поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Но экономические возможности уже на пределе, и этого не скрывают. О том, на РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:08

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры ЕС постоянно твердят: будем поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Но экономические возможности уже на пределе, и этого не скрывают. О том, на что могут рассчитывать украинские власти, — в материале РИА Новости.Признаки усталостиСкорее всего, 50 миллиардов евро на 2024-й для киевского режима не утвердят, пишут СМИ. В частности, этому мешает Венгрия. Премьер Виктор Орбан считает, что финансирование Западом Украины только отдаляет мирное урегулирование.В качестве альтернативы для Киева разрабатывают так называемые национальные гарантии. Но тут каждое государство принимает собственное решение. Министр экономики Испании Надии Кальвино отмечает: в 2022-м бюджет тоже согласовывали с проблемами, однако все-таки избежали плана Б. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску указала на усталость ЕС от Украины. А ее литовская коллега Габриэлюс Ландсбергис беспокоится: если кто-то в ЕС откажется финансировать Киев, нагрузка на остальных увеличится.В свою очередь, Жозеп Боррель предупредил: ЕС скоро станет главным гарантом экономической устойчивости киевского режима. Дело в том, что в конгрессе США тоже не могут договориться (речь идет о 60 миллиардах долларов). Глава европейской дипломатии призвал готовиться к продолжительному конфликту. Во время беседы с журналистами он явно нервничал. "Что, если американцы прекратят помогать?" — спросили у него. И услышали в ответ: "Я вам что, астролог?"В журнале The Economist считают, что боевые действия на Украине растянутся на долгие годы. А Западу еще надо поддерживать Израиль. Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, Тель-Авив постепенно перетянет на себя финансовые потоки. В Newsweek констатируют: украинцам придется умерить аппетиты. С другой стороны, рассуждает автор публикации, боевые действия "идут не очень хорошо", поэтому, если союзники хотят, чтобы Киев победил, а не притворялся победителем, надо наращивать военные поставки.Желания и возможностиМинистр обороны Германии Борис Писториус признался: Украина не получит обещанного к марту 2024-го миллиона снарядов. Боррель указал, что у Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Киева. Пока туда отправили лишь 300 тысяч снарядов.Для ВСУ ситуация выглядит все более угрожающей. "Запасы боеприпасов исчерпаны, а производство в США и Европе не увеличится до конца 2024-го. Истребители F-16, вероятно, также не прибудут раньше следующего года", — подводит итоги украинского контрнаступления Bloomberg. К тому же неудачи на фронте увеличивают число противников финансирования Киева.По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, европейцы не сдержали обещания, потому что их промышленность находится в "плачевном" состоянии, мешает бюрократия. Он посоветовал Брюсселю разработать целостную политику в сфере оборонной индустрии. Боррель, в принципе, с этим согласен. По его словам, 40 процентов изготовленных в ЕС товаров экспортируется в третьи страны. В связи с этим еврочиновники думают, как переориентировать мощности на Украину.Интерес пропалПолитолог Ростислав Ищенко полагает, что Евросоюз не согласует помощь Украине. "Главное препятствие — Будапешт, обеспокоенный прежде всего ущемлением прав закарпатских венгров. Но Брюссель обойдет это, спустив решение на национальный уровень. Так, Германия готова раскошелиться на 20 миллиардов евро, однако перед этим Берлин хочет увидеть, как другие страны ЕС распределят между собой оставшиеся 30 миллиардов", — говорит он.В итоге деньги Киеву дадут. Лидеры ЕС уверяют: даже больше, чем раньше. "Но обещать — не значит жениться. Предстоит определить долю каждой страны. И никто не хочет брать на себя слишком много", — подчеркивает эксперт."Денег у европейцев действительно не так много, как два года назад. Причем виноваты в этом в значительной степени американцы, подсадившие союзников на свои дорогие энергоресурсы. Но есть и политическая проблема. После провала контрнаступления ВСУ в ЕС перестали верить, что выделяемые киевскому режиму средства пойдут во благо", — сказал РИА Новости замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Вместе с тем он подчеркнул, что военная операция ВСУ была лишь одним из элементов стратегии Запада по наступлению на Россию. "Американцам не нужна победа Киева, им нужно поражение Москвы, — уверен эксперт. — Однако ни контрнаступление, ни антироссийские санкции не принесли желаемого результата". Жарихин думает, что теперь лидеры ЕС пересмотрят планы и попытаются договориться с Москвой. А Украина окажется в привычной роли разменной монеты.

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

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