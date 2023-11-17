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Балицкий скорректировал время комендантского часа в Запорожской области
Балицкий скорректировал время комендантского часа в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2023
Балицкий скорректировал время комендантского часа в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий своим указом скорректировал время комендантского часа в регионе с 20 ноября. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:47
2023-11-17T18:47
2023-11-17T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий своим указом скорректировал время комендантского часа в регионе с 20 ноября. "Подписал указ об изменении времени комендантского часа на территории Запорожской области", - написал Балицкий в Telegram-канале. В частности, с 20 ноября режим комендантского часа на территории Мелитопольского и Бердянского городского округа, Приморского, Приазовского и Акимовского муниципального района установлен с 22.00 до 05.00. Ранее на этих территориях комендантский час был установлен с 22.30 до 05.00, но с 1 ноября по всей области Балицкий установил единые рамки - с 21.00 до 05.00. "На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00", - подчеркнул губернатор. При этом действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
https://ria.ru/20231106/saldo-1907696490.html
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, мелитополь
В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Мелитополь
Балицкий скорректировал время комендантского часа в Запорожской области
Балицкий указом скорректировал время комендантского часа в Запорожской области