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"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой
"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой - РИА Новости, 17.11.2023
"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой
Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:03
2023-11-17T15:03
2023-11-17T15:03
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Франк Умбах."Сейчас это большая проблема, так как, например, ракеты для ЗРК Patriot и боеприпасы одновременно поставляются США и в Израиль. <…> Это демонстрирует тот факт, что Запад недостаточно поддерживает Украину", — отметил он.Умбах также подчеркнул, что Украина может столкнуться с серьезными ударами по своей критической инфраструктуре этой зимой.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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в мире, украина, германия, сша, герман галущенко, welt
В мире, Украина, Германия, США, Герман Галущенко, Welt
"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой
Немецкий эксперт: у Украины не хватает систем ПВО для отражения атак ВС России