https://ria.ru/20231117/udary-1910097923.html

"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой

"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой - РИА Новости, 17.11.2023

"Большая проблема": в Германии раскрыли, что ожидает Украину зимой

Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны, заявил в эфире немецкого... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:03

2023-11-17T15:03

2023-11-17T15:03

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сша

герман галущенко

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Франк Умбах."Сейчас это большая проблема, так как, например, ракеты для ЗРК Patriot и боеприпасы одновременно поставляются США и в Израиль. <…> Это демонстрирует тот факт, что Запад недостаточно поддерживает Украину", — отметил он.Умбах также подчеркнул, что Украина может столкнуться с серьезными ударами по своей критической инфраструктуре этой зимой.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20231117/kompanii-1910024964.html

https://ria.ru/20231117/maydan-1910050835.html

украина

германия

сша

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в мире, украина, германия, сша, герман галущенко, welt