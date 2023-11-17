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На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища - РИА Новости, 17.11.2023
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20:15 17.11.2023 (обновлено: 20:16 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ubezhischa-1910185845.html
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища - РИА Новости, 17.11.2023
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:15
2023-11-17T20:16
в мире
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киев
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко сообщал, что половина бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии. "В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное количество укрытий. А в декабре и еще больше", - написал Камышин в своем Telegram-канале. По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто одно бомбоубежище. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины, предусматривающее, в частности, привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
https://ria.ru/20231117/ubezhische-1910091408.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища

На Украине пообещали привести в надлежащее состояние рекордное количество убежищ

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко сообщал, что половина бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии.
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"В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное количество укрытий. А в декабре и еще больше", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто одно бомбоубежище.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины, предусматривающее, в частности, привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
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