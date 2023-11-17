https://ria.ru/20231117/ubezhischa-1910185845.html

На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища

На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища - РИА Новости, 17.11.2023

На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:15

2023-11-17T20:15

2023-11-17T20:16

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко сообщал, что половина бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии. "В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное количество укрытий. А в декабре и еще больше", - написал Камышин в своем Telegram-канале. По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто одно бомбоубежище. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины, предусматривающее, в частности, привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.

https://ria.ru/20231117/ubezhische-1910091408.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины