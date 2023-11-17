https://ria.ru/20231117/ubezhischa-1910185845.html
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища - РИА Новости, 17.11.2023
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:15
2023-11-17T20:15
2023-11-17T20:16
в мире
украина
киев
виталий кличко
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу заявил, что в ноябре-декабре в стране будет приведено в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко сообщал, что половина бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии. "В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное количество укрытий. А в декабре и еще больше", - написал Камышин в своем Telegram-канале. По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто одно бомбоубежище. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины, предусматривающее, в частности, привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
https://ria.ru/20231117/ubezhische-1910091408.html
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910142549.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние бомбоубежища
На Украине пообещали привести в надлежащее состояние рекордное количество убежищ