https://ria.ru/20231117/tsb-1910064299.html

ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США

ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США - РИА Новости, 17.11.2023

ЦБ России заявил, что не имеет казначейских обязательств США

Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:59

2023-11-17T12:59

2023-11-17T15:45

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщили РИА Новости в регуляторе.Российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до 73 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам августа, сообщил Минфин США ранее в пятницу. США для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция."У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — сообщил ЦБ РФ.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)