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В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/trevoga-1910130257.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:31
2023-11-17T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 15.47 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (16.05 мск) - в Днепропетровской. При этом в Николаевской области воздушная тревога длится уже полтора часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" на Украине
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие на Украине - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (в 15.47 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (16.05 мск) - в Днепропетровской. При этом в Николаевской области воздушная тревога длится уже полтора часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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