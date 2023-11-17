https://ria.ru/20231117/trata-1910011092.html
"Нужны факты": сенатор сделал громкое заявление об Украине
"Нужны факты": сенатор сделал громкое заявление об Украине - РИА Новости, 17.11.2023
"Нужны факты": сенатор сделал громкое заявление об Украине
США должны расследовать, на что Украина тратит финансы, выделяемые ей Белым домом , заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:27
2023-11-17T09:27
2023-11-17T11:20
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джош хоули
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. США должны расследовать, на что Украина тратит финансы, выделяемые ей Белым домом , заявил американский сенатор Джош Хоули в эфире Fox News."Мы должны знать, как каждый цент тратится на Украине. Какие-то наши средства использовались для взрыва "Северного потока — 2"? Американские военные и ЦРУ присутствуют сейчас на Украине? Нам нужно знать факты. Ни цента больше для Украины", — отметил он.Хоули также подчеркнул, что необходим аудит тех средств, которые США уже потратили на Украину.Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на неназваных чиновников на Украине, в Европе и прочих информированных людей сообщила, что 48-летний Червинский якобы играл центральную роль в атаке на "Северные потоки" и получал приказы от украинских высокопоставленных лиц, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия заявляют, что проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.В Кремле это подрыв назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909983135.html
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в мире, украина, сша, европа, джош хоули, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Украина, США, Европа, Джош Хоули, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
"Нужны факты": сенатор сделал громкое заявление об Украине
Сенатор Хоули потребовал расследовать трату Украиной американских средств