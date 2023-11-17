https://ria.ru/20231117/terroristka-1910208239.html

СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку

СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку

Член террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупа освобождена в пятницу вечером из тюрьмы по решению совета судей города Фивы, который... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:54

2023-11-17T23:54

2023-11-17T23:54

в мире

пола рупа

банк греции

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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Член террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупа освобождена в пятницу вечером из тюрьмы по решению совета судей города Фивы, который удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, сообщает портал "Прото тема". Рупа была приговорена к пожизненному заключению плюс 25 лет тюремного заключения за взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле Банка Греции в 2014 году, ответственность за взрыв взяла на себя организация "Революционная борьба". Пола Рупа вместе со своим партнером Никосом Мазиотисом возглавляла эту организацию. Рупа в 2015 году ограбила отделение банка, в феврале 2016 года неудачно пыталась организовать побег на вертолете Мазиотиса и членов организации "Заговора огненных ячеек" из тюрьмы Коридаллос, осенью 2016 года участвовала в вооруженном ограблении банка. Она была арестована в январе 2017 года и вскоре приговорена. Однако в апреле 2021 года ее срок сократили до шести лет и трех месяцев. Совет судей Фив удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка. Рупе запрещен выезд из страны и предстоит регулярную отмечаться в полицейском участке по месту жительства, сообщил портал.

https://ria.ru/20231117/terroristy-1910207711.html

https://ria.ru/20231026/terrorizm-1905464854.html

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в мире, пола рупа, банк греции