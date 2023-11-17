https://ria.ru/20231117/terroristka-1910208239.html
СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку
СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку
Член террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупа освобождена в пятницу вечером из тюрьмы по решению совета судей города Фивы, который... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:54
2023-11-17T23:54
2023-11-17T23:54
в мире
пола рупа
банк греции
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Член террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупа освобождена в пятницу вечером из тюрьмы по решению совета судей города Фивы, который удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, сообщает портал "Прото тема". Рупа была приговорена к пожизненному заключению плюс 25 лет тюремного заключения за взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле Банка Греции в 2014 году, ответственность за взрыв взяла на себя организация "Революционная борьба". Пола Рупа вместе со своим партнером Никосом Мазиотисом возглавляла эту организацию. Рупа в 2015 году ограбила отделение банка, в феврале 2016 года неудачно пыталась организовать побег на вертолете Мазиотиса и членов организации "Заговора огненных ячеек" из тюрьмы Коридаллос, осенью 2016 года участвовала в вооруженном ограблении банка. Она была арестована в январе 2017 года и вскоре приговорена. Однако в апреле 2021 года ее срок сократили до шести лет и трех месяцев. Совет судей Фив удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка. Рупе запрещен выезд из страны и предстоит регулярную отмечаться в полицейском участке по месту жительства, сообщил портал.
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в мире, пола рупа, банк греции
В мире, Пола Рупа, Банк Греции
СМИ: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку
Прото тема: в Греции из тюрьмы освободили известную террористку Полу Рупу
АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости.
Член террористической организации "Революционная борьба" Пола Рупа освобождена в пятницу вечером из тюрьмы по решению совета судей города Фивы, который удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, сообщает портал "Прото тема"
.
Рупа была приговорена к пожизненному заключению плюс 25 лет тюремного заключения за взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле Банка Греции
в 2014 году, ответственность за взрыв взяла на себя организация "Революционная борьба". Пола Рупа вместе со своим партнером Никосом Мазиотисом возглавляла эту организацию.
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Рупа в 2015 году ограбила отделение банка, в феврале 2016 года неудачно пыталась организовать побег на вертолете Мазиотиса и членов организации "Заговора огненных ячеек" из тюрьмы Коридаллос, осенью 2016 года участвовала в вооруженном ограблении банка.
Она была арестована в январе 2017 года и вскоре приговорена. Однако в апреле 2021 года ее срок сократили до шести лет и трех месяцев.
Совет судей Фив удовлетворил ее просьбу об условном освобождении, поскольку она является матерью несовершеннолетнего ребенка. Рупе запрещен выезд из страны и предстоит регулярную отмечаться в полицейском участке по месту жительства, сообщил портал.
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