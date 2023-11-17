https://ria.ru/20231117/telemost-1909990095.html
Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями
Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями - РИА Новости, 17.11.2023
Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями
Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для бойцов из Мордовии и Башкирии, проходящих заочное обучение в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:07
2023-11-17T05:07
2023-11-17T05:07
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для бойцов из Мордовии и Башкирии, проходящих заочное обучение в вузах, с семьями и однокурсниками, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, и их семей и однокурсников из Мордовии и Башкирии. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошли полный курс боевой подготовки и убыли в зону проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими, а также с руководством вузов, в которых проходят обучение, в том числе, смогли получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся процесса обучения, сдачи экзаменов и курсовых работ. Уточняется, что в ходе общения для военнослужащих в зоне СВО были исполнены патриотические стихотворения, показаны музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах. "В завершение мероприятия представитель командования ЦВО вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды", - добавили в МО РФ. Министерство обороны регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.
https://ria.ru/20231114/telemost-1909273423.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Для студентов, ушедших на СВО, организовали телемост с семьями
Для студентов из Мордовии и Башкирии, ушедших на СВО, организовали телемост
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для бойцов из Мордовии и Башкирии, проходящих заочное обучение в вузах, с семьями и однокурсниками, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
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"Командование группировки войск Центрального военного округа впервые организовало телемост для военнослужащих, проходящих заочное обучение в вузах, и их семей и однокурсников из Мордовии и Башкирии. Военнослужащие взяли академический отпуск и добровольно, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошли полный курс боевой подготовки и убыли в зону проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими, а также с руководством вузов, в которых проходят обучение, в том числе, смогли получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся процесса обучения, сдачи экзаменов и курсовых работ. Уточняется, что в ходе общения для военнослужащих в зоне СВО были исполнены патриотические стихотворения, показаны музыкальные номера, в том числе с игрой на национальных инструментах.
"В завершение мероприятия представитель командования ЦВО
вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды", - добавили в МО РФ.
Министерство обороны регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.
Студентам из Саранска и Уфы, ушедшим на СВО, организовали телемост