https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма - РИА Новости, 17.11.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:17
2023-11-17T16:17
2023-11-17T16:17
надежные люди
воронежская область
россошанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910121515_0:128:994:687_1920x0_80_0_0_e0bbeeee3ed255c984b0248ba66126a6.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация. "Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.
https://ria.ru/20231117/chelyabinsk-1910095766.html
воронежская область
россошанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910121515_0:116:994:862_1920x0_80_0_0_526263e3c3bf36092c9bd5e293d73174.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россошанский район
Надежные люди, Воронежская область, Россошанский район
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Россошанского района под Воронежем передали в зону СВО продукты и письма
ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация.
"Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов