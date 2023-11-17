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Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма - РИА Новости, 17.11.2023
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16:17 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма - РИА Новости, 17.11.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма
Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:17
2023-11-17T16:17
надежные люди
воронежская область
россошанский район
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация. "Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.
https://ria.ru/20231117/chelyabinsk-1910095766.html
воронежская область
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воронежская область, россошанский район
Надежные люди, Воронежская область, Россошанский район
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма

Жители Россошанского района под Воронежем передали в зону СВО продукты и письма

© Фото администрации Россошанского района Воронежской областиГуманитарный груз от жителей Россошанского района отправляется землякам-военнослужащим в зону СВО
Гуманитарный груз от жителей Россошанского района отправляется землякам-военнослужащим в зону СВО
© Фото администрации Россошанского района Воронежской области
Гуманитарный груз от жителей Россошанского района отправляется землякам-военнослужащим в зону СВО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация.
"Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.
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Надежные людиВоронежская областьРоссошанский район
 
 
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