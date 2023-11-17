https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма - РИА Новости, 17.11.2023

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма

Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:17

2023-11-17T16:17

2023-11-17T16:17

надежные люди

воронежская область

россошанский район

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Жители Россошанского района Воронежской области передали землякам-военнослужащим в зону СВО продукты питания и письма поддержки, сообщила в пятницу районная администрация. "Очередной гуманитарный груз был собран жителями Архиповского, Кривоносовского, Новопостояовского и Подгоренского сельских поселений района для россошанских военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как отмечают власти, в состав груза вошли продукты питания и письма поддержки бойцам от школьников.

https://ria.ru/20231117/chelyabinsk-1910095766.html

воронежская область

россошанский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, россошанский район