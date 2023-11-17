https://ria.ru/20231117/svo-1910003090.html

В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом

В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом - РИА Новости, 17.11.2023

В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом

"Ростех" разработал модуль дистанционного управления пулеметом, несколько комплексов уже поставлено в зону проведения специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:59

2023-11-17T08:59

2023-11-17T08:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростех

концерн радиоэлектронные технологии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Ростех" разработал модуль дистанционного управления пулеметом, несколько комплексов уже поставлено в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пятницу в госкорпорации. "КРЭТ госкорпорации "Ростех" разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года", - сказали в "Ростехе". Платформа дистанционного управления пулеметом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода "Сигнал" (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы - от получения техзадания до изготовления первого образца - заняли всего два месяца. Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов. Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса. "Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения. Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - сообщил генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга. Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. "Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаем благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу", - подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка.

https://ria.ru/20231117/krym-1910001341.html

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909966480.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, ростех, концерн радиоэлектронные технологии