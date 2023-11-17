https://ria.ru/20231117/svo-1910003090.html
В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом
В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом - РИА Новости, 17.11.2023
В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом
"Ростех" разработал модуль дистанционного управления пулеметом, несколько комплексов уже поставлено в зону проведения специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:59
2023-11-17T08:59
2023-11-17T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростех
концерн радиоэлектронные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:210:3072:1770_1920x0_80_0_0_105cadde565793e9142b4d7ce404c0dc.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Ростех" разработал модуль дистанционного управления пулеметом, несколько комплексов уже поставлено в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пятницу в госкорпорации. "КРЭТ госкорпорации "Ростех" разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года", - сказали в "Ростехе". Платформа дистанционного управления пулеметом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода "Сигнал" (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы - от получения техзадания до изготовления первого образца - заняли всего два месяца. Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов. Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса. "Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения. Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - сообщил генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга. Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. "Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаем благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу", - подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка.
https://ria.ru/20231117/krym-1910001341.html
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909966480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, концерн радиоэлектронные технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростех, Концерн Радиоэлектронные технологии
В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом
В зону СВО поставили модули дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Ростех" разработал модуль дистанционного управления пулеметом, несколько комплексов уже поставлено в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пятницу в госкорпорации.
"КРЭТ
госкорпорации "Ростех" разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России
четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года", - сказали в "Ростехе".
Платформа дистанционного управления пулеметом была разработана и изготовлена в этом году специалистами ставропольского завода "Сигнал" (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Все работы - от получения техзадания до изготовления первого образца - заняли всего два месяца. Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов.
Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. Также терминал управления может быть выполнен в виде кейса.
Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
"Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения. Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - сообщил генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга.
Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку.
"Очень хорошие изделия, они хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою. От лица командования части мы передаем благодарственное письмо всем разработчикам, заводчанам. Народ и армия у нас работают в одном направлении, приближают нашу единую победу", - подчеркнул военнослужащий 247-го десантно-штурмового полка.
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья