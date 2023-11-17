Рейтинг@Mail.ru
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 17.11.2023 (обновлено: 21:39 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/strelba-1910190825.html
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы - РИА Новости, 17.11.2023
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:44
2023-11-17T21:39
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910196295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19895d332b530bdb17cc69c365124780.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги&quot;, — сказал он.Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ограбление на Пресненском Валу
Ограбление на Пресненском Валу
2023-11-17T20:44
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910196295_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa0248b48dc0f96d35fee878822fe03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы

В центре Москвы несколько преступников открыли стрельбу рядом с банком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.
Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.
По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
Вчера, 09:01
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала