https://ria.ru/20231117/strelba-1910190825.html

Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы

Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы - РИА Новости, 17.11.2023

Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы

Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:44

2023-11-17T20:44

2023-11-17T21:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html

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Ограбление на Пресненском Валу Ограбление на Пресненском Валу 2023-11-17T20:44 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва