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Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы - РИА Новости, 17.11.2023
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:44
2023-11-17T20:44
2023-11-17T21:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги", — сказал он.Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.
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Ограбление на Пресненском Валу
Ограбление на Пресненском Валу
2023-11-17T20:44
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происшествия, москва
Преступники открыли стрельбу рядом с банком в центре Москвы
В центре Москвы несколько преступников открыли стрельбу рядом с банком
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Злоумышленники устроили стрельбу возле банка в центре Москвы и забрали крупную сумму денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"По словам собеседника, предварительно, у банка на Пресненском Валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что грабителей ищут.
Позднее в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. Как уточнили в ведомстве, сегодня около 19:30 на улице Пресненский Вал неизвестные, угрожая пистолетом двум мужчинам, несколько раз выстрелили в их сторону. Затем они "открыто похитили сумку" и скрылись на автомобиле Mercedes.
По предварительной информации, пострадал один человек. Сотрудники полиции устанавливают личности преступников.
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