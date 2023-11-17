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Столтенберг посетит несколько балканских стран - РИА Новости, 17.11.2023
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16:22 17.11.2023 (обновлено: 16:29 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/stoltenberg-1910125734.html
Столтенберг посетит несколько балканских стран
Столтенберг посетит несколько балканских стран - РИА Новости, 17.11.2023
Столтенберг посетит несколько балканских стран
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 19 по 22 ноября посетит с визитом Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:22
2023-11-17T16:29
в мире
сербия
косово
северная македония
нато
йенс столтенберг
босния и герцеговина
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 19 по 22 ноября посетит с визитом Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщили в пресс-службе альянса.По имеющейся информации, 19 и 20 ноября Столтенберг проведет в Боснии и Герцеговине, затем направится в Косово и Сербию. Завершится визит главы НАТО в Северной Македонии.Столтенберг проведет встречи с политиками балканских стран, обсудит сотрудничество.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
сербия
косово
северная македония
босния и герцеговина
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в мире, сербия, косово, северная македония, нато, йенс столтенберг, босния и герцеговина
В мире, Сербия, Косово, Северная Македония, НАТО, Йенс Столтенберг, Босния и Герцеговина
Столтенберг посетит несколько балканских стран

Столтенберг посетит Сербию, Косово, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 19 по 22 ноября посетит с визитом Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщили в пресс-службе альянса.
По имеющейся информации, 19 и 20 ноября Столтенберг проведет в Боснии и Герцеговине, затем направится в Косово и Сербию. Завершится визит главы НАТО в Северной Македонии.
Столтенберг проведет встречи с политиками балканских стран, обсудит сотрудничество.
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В миреСербияКосовоСеверная МакедонияНАТОЙенс СтолтенбергБосния и Герцеговина
 
 
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