https://ria.ru/20231117/stoltenberg-1910125734.html

Столтенберг посетит несколько балканских стран

Столтенберг посетит несколько балканских стран - РИА Новости, 17.11.2023

Столтенберг посетит несколько балканских стран

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 19 по 22 ноября посетит с визитом Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщили в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:22

2023-11-17T16:22

2023-11-17T16:29

в мире

сербия

косово

северная македония

нато

йенс столтенберг

босния и герцеговина

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 19 по 22 ноября посетит с визитом Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщили в пресс-службе альянса.По имеющейся информации, 19 и 20 ноября Столтенберг проведет в Боснии и Герцеговине, затем направится в Косово и Сербию. Завершится визит главы НАТО в Северной Македонии.Столтенберг проведет встречи с политиками балканских стран, обсудит сотрудничество.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

сербия

косово

северная македония

босния и герцеговина

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в мире, сербия, косово, северная македония, нато, йенс столтенберг, босния и герцеговина