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В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы - РИА Новости, 17.11.2023
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15:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/stambul-1910110159.html
В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы
В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы - РИА Новости, 17.11.2023
В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы
Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:51
2023-11-17T15:51
в мире
стамбул
турция
мраморное море
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СТАМБУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. "С утра субботы во всем регионе Мраморного моря и Стамбуле ожидается северный и северо-западный ветер-ураган скоростью в 50-70 километров в час, а в воскресенье он усилится до 70-90 километров в час, местами до 110 километров в час", - говорится в предупреждении Генерального департамента метеорологии. Также ожидаются мощные ливни. Синоптики предупредили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов. Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом. Синоптики предупредили о мощных ураганах во многих районах Турции от провинции Денизли на западе до Эрзурума на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья. Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене порядка 40 внутренних и международных авиарейсов в субботу в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле.
https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море, turkish airlines
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море, Turkish Airlines
В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы

В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы из-за урагана

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции.
"С утра субботы во всем регионе Мраморного моря и Стамбуле ожидается северный и северо-западный ветер-ураган скоростью в 50-70 километров в час, а в воскресенье он усилится до 70-90 километров в час, местами до 110 километров в час", - говорится в предупреждении Генерального департамента метеорологии. Также ожидаются мощные ливни. Синоптики предупредили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов.
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Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом.
Синоптики предупредили о мощных ураганах во многих районах Турции от провинции Денизли на западе до Эрзурума на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья.
Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене порядка 40 внутренних и международных авиарейсов в субботу в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле.
 
В миреСтамбулТурцияМраморное мореTurkish Airlines
 
 
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