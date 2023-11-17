https://ria.ru/20231117/stambul-1910110159.html

В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы

В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы - РИА Новости, 17.11.2023

В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы

Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:51

2023-11-17T15:51

2023-11-17T15:51

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стамбул

турция

мраморное море

turkish airlines

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СТАМБУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней, предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. "С утра субботы во всем регионе Мраморного моря и Стамбуле ожидается северный и северо-западный ветер-ураган скоростью в 50-70 километров в час, а в воскресенье он усилится до 70-90 километров в час, местами до 110 километров в час", - говорится в предупреждении Генерального департамента метеорологии. Также ожидаются мощные ливни. Синоптики предупредили, что ураган может вырвать с корнем деревья и сорвать крыши домов. Руководство провинции Стамбул также призвало граждан быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом. Синоптики предупредили о мощных ураганах во многих районах Турции от провинции Денизли на западе до Эрзурума на востоке, в том числе под угрозой курортная провинция Анталья. Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене порядка 40 внутренних и международных авиарейсов в субботу в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле.

https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html

стамбул

турция

мраморное море

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в мире, стамбул, турция, мраморное море, turkish airlines