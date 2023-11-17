https://ria.ru/20231117/ssha-1910014609.html

Байден подписал закон о финансировании работы правительства

Байден подписал закон о финансировании работы правительства - РИА Новости, 17.11.2023

Байден подписал закон о финансировании работы правительства

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:40

2023-11-17T09:40

2023-11-17T10:45

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, план не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил Белый дом."В четверг, 16 ноября, президент утвердил закон <...>, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024-й финансовый год до 19 января 2024 года", — говорится в публикации на сайте американской администрации.Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.Законопроект призван предотвратить шатдаун — остановку работы федеральных правительственных учреждений из-за пропуска срока, установленного для принятия бюджета. Документ предусматривает двухэтапное финансирование: на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, деньги выделят до середины января, на остальные правительственные секторы — до начала февраля.Ранее проект поддержал сенат, а палата представителей конгресса одобрила документ еще 14 ноября.В свою очередь, вопрос помощи Украине и Израилю предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html

https://ria.ru/20231114/ssha-1909281326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, израиль, украина, джо байден, в мире