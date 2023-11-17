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Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС

Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС

Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:12

2023-11-17T03:12

2023-11-17T03:12

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им разнузданной манере, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере", - сообщил посол на полях саммита АТЭС. Бердыев добавил, что США также не скрывают, что ставят свои внутренние национальные установки выше международных обязательств и традиций гостеприимства. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/kritika-1909979904.html

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сша, россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире