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Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
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03:12 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:12
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им разнузданной манере, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере", - сообщил посол на полях саммита АТЭС. Бердыев добавил, что США также не скрывают, что ставят свои внутренние национальные установки выше международных обязательств и традиций гостеприимства. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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сша, россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире
США, Россия, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , В мире
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС

МИД: США отвыкли от честного разговора на равных, на АТЭС ведут себя разнузданно

© AP Photo / Eric RisbergБаннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им разнузданной манере, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
«
"Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере", - сообщил посол на полях саммита АТЭС.
Бердыев добавил, что США также не скрывают, что ставят свои внутренние национальные установки выше международных обязательств и традиций гостеприимства.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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