https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:12
2023-11-17T03:12
2023-11-17T03:12
сша
россия
сан-франциско
саммит атэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_f0d3d9bf7a5f9c7b607254133bf9c663.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Американские власти давно отвыкли от честного разговора на равных и в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) ведут себя в привычной им разнузданной манере, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере", - сообщил посол на полях саммита АТЭС. Бердыев добавил, что США также не скрывают, что ставят свои внутренние национальные установки выше международных обязательств и традиций гостеприимства. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/kritika-1909979904.html
сша
россия
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8437523d62d6573da30fd16f9c4e025d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире
США, Россия, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , В мире
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
МИД: США отвыкли от честного разговора на равных, на АТЭС ведут себя разнузданно