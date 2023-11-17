https://ria.ru/20231117/sredstva-1910157726.html

В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю

В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю - РИА Новости, 17.11.2023

В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю

Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, соответствующее... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:58

2023-11-17T17:58

2023-11-17T18:04

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфитамины.Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.Постановление вступает в силу по истечении 120 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

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россия, михаил мишустин, общество