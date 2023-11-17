Рейтинг@Mail.ru
В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 17.11.2023 (обновлено: 18:04 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sredstva-1910157726.html
В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю
В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю - РИА Новости, 17.11.2023
В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю
Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, соответствующее... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:58
2023-11-17T18:04
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфитамины.Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.Постановление вступает в силу по истечении 120 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю

Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России

© Фото : Freepik / drobotdeanПрепараты
Препараты - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Freepik / drobotdean
Препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.
Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфитамины.
Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.
Постановление вступает в силу по истечении 120 дней после его официального опубликования.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
13 ноября, 14:22
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала