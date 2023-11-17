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Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 17.11.2023 (обновлено: 12:04 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910033095.html
Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник
Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2023
Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник
Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:07
2023-11-17T12:04
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок ВСУ вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек", — сказал он. Кроме того, по сведениям источника, в районе Крынок ликвидированы 32 военнослужащих ВСУ, а у села Токаревка на правом берегу Днепра уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих в районе Днепра крайне низок, почти каждый день в плен сдаются новые бойцы.Глава региона констатировал, что планы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и выйти на оперативный простор провалились.
https://ria.ru/20231116/mo-1909827994.html
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днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник

Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРазведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции
Разведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Разведчик Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок ВСУ вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек", — сказал он.
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Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
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Кроме того, по сведениям источника, в районе Крынок ликвидированы 32 военнослужащих ВСУ, а у села Токаревка на правом берегу Днепра уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих в районе Днепра крайне низок, почти каждый день в плен сдаются новые бойцы.
Глава региона констатировал, что планы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и выйти на оперативный простор провалились.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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