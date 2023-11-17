https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910033095.html

Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник

Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2023

Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник

Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:07

2023-11-17T11:07

2023-11-17T12:04

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок ВСУ вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек", — сказал он. Кроме того, по сведениям источника, в районе Крынок ликвидированы 32 военнослужащих ВСУ, а у села Токаревка на правом берегу Днепра уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих в районе Днепра крайне низок, почти каждый день в плен сдаются новые бойцы.Глава региона констатировал, что планы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и выйти на оперативный простор провалились.

https://ria.ru/20231116/mo-1909827994.html

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909827633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность