https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909989690.html

Российские войска уничтожили пять минометов на Южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили пять минометов на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.11.2023

Российские войска уничтожили пять минометов на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили пять украинских минометных расчетов на Южнодонецком направлении, включая кочующий миномет на базе HUMVEE, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:04

2023-11-17T05:04

2023-11-17T05:20

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять украинских минометных расчетов на Южнодонецком направлении, включая кочующий миномет на базе HUMVEE, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE американского производства", — заявил Чехов.Он добавил, что в районах Новомихайловки и севернее Приютного российские военные также пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ. По его данным, помимо живой силы, противник потерял боевую бронированную машину и пикап. Кроме того, уточнил Чехов, авиация и артиллерия ударили по местам сосредоточения подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки в ДНР. Барражирующие боеприпасы, в свою очередь, ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Новоивановки и буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки Запорожской области, отметил собеседник агентства.Он напомнил, что за сутки на Южнодонецком направлении противник потерял около 70 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, среди утрат ВСУ — станция РЭБ и две боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html

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константиновка, старомайорское, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность