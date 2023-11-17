Российские войска уничтожили пять минометов на Южнодонецком направлении
Российские войска уничтожили пять минометов на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили пять украинских минометных расчетов на Южнодонецком направлении, включая кочующий миномет на базе HUMVEE, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE американского производства", — заявил Чехов.
Он добавил, что в районах Новомихайловки и севернее Приютного российские военные также пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ. По его данным, помимо живой силы, противник потерял боевую бронированную машину и пикап.
Кроме того, уточнил Чехов, авиация и артиллерия ударили по местам сосредоточения подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки в ДНР.
Барражирующие боеприпасы, в свою очередь, ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Новоивановки и буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки Запорожской области, отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что за сутки на Южнодонецком направлении противник потерял около 70 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, среди утрат ВСУ — станция РЭБ и две боевые бронированные машины.