https://ria.ru/20231117/spasenie-1910010357.html

В Новосибирске спасли мужчину, которому воткнули в голову вилы

В Новосибирске спасли мужчину, которому воткнули в голову вилы - РИА Новости, 17.11.2023

В Новосибирске спасли мужчину, которому воткнули в голову вилы

Врачи новосибирской Городской клинической больницы №1 рассказали о чудесном спасении мужчины с вилами в голове, два зубца которых вошли в череп на 11... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:22

2023-11-17T09:22

2023-11-17T09:45

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Врачи новосибирской Городской клинической больницы №1 рассказали о чудесном спасении мужчины с вилами в голове, два зубца которых вошли в череп на 11 сантиметров; пострадавший, судя по всему, отделается лишь снижением зрения одного глаза, сообщает в пятницу облминздрав. Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщали, что 3 ноября мужчине в ходе возникшего на парковке конфликта вилы в голову воткнул его знакомый. Кроме этого были и другие "множественные удары в область жизненно-важных органов". Расследуется дело о покушении на убийство, обвиняемый арестован. "В 19.00 (15.00 мск) в наш хирургический приемный покой скорая медицинская помощь доставила мужчину 53 лет с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом (сельскохозяйственным инструментом)", - рассказала замглавврача по медицинской части больницы Елена Домрачева. Она пояснила, что вилы были основательно воткнуты в голову мужчины. В целом пациент находился в очень тяжелом состоянии: помимо черепно-мозговой травмы он сначала теми же вилами получил несколько серьезных ударов в грудь. По словам Домрачевой, за всю 93-летнюю историю горбольницы №1 пациентов с такими травмами у них не было. Пострадавшего осмотрели сразу три хирурга (торакальный, абдоминальный и нейрохирург), а также офтальмолог и анестезиолог. После консилиума и срочных обследований стало ясно: у мужчины открытая проникающая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс. После оценки рисков врачи приняли коллегиальное решение о том, что извлекать вилы из головы сразу опасно из-за высокой вероятности возникновения массивного кровотечения. Они решили удалять каждый из двух воткнувшихся зубьев поочередно, имея возможность обработать каждый раневой канал и остановить возможное кровотечение. На помощь в операционную позвали спасателей, они распилили вилы болгаркой, после чего к ювелирной работе приступила операционная бригада. Операция шла 3,5 часа. Оперировавший нейрохирург Антон Пономаренко рассказал, что первым извлекли зубец, который прошел через височную кость в полость глазницы, за глазное яблоко. Зрительный нерв при этом оказался не был перерезан, а мозговую оболочку металлический зуб просто "отодвинул" от кости без проникающей раны. Второй зубец, рассказывает врач, прошел буквально в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию, из-за повреждения крупного венозного коллектора головного мозга началось кровотечение, но его достаточно быстро удалось остановить. Тем не менее, отметил нейрохирург, ни первый ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга, хоть и вошли в череп на глубину 11 сантиметров. "После десяти дней в реанимации пациент сейчас продолжает лечение в нейрохирургическом отделении горбольницы №1. Врачи осторожно говорят, что серьезная травма, похоже, обойдется практически без последствий. Мужчина избежал, в том числе, тяжелого бактериального менингита - вилы в голове были далеко не стерильными. Скорее всего, только останется сниженным зрение правого глаза. Этот результат - не только фантастическое везение пациента, но и четкая профессиональная работа врачей и скорой помощи, и ГКБ №1", - сообщили в облминздраве. Нейрохирурги готовят научную публикацию об уникальном клиническом случае.

https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html

https://ria.ru/20231110/likhoradka-1908726184.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, происшествия