https://ria.ru/20231117/sotrudnichestvo-1910069941.html

АФК "Система" и Русский музей договорились о долгосрочном сотрудничестве

АФК "Система" и Русский музей договорились о долгосрочном сотрудничестве - РИА Новости, 17.11.2023

АФК "Система" и Русский музей договорились о долгосрочном сотрудничестве

В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Государственный Русский музей и Акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" подписали... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:18

2023-11-17T13:18

2023-11-17T13:46

россия

алла манилова

государственный русский музей

русский музей

афк "система"

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076324_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_0b76ca3961e63d6981a3bc862e14cca0.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Государственный Русский музей и Акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании. Подписи под документом поставили президент АФК "Система" Тагир Ситдеков и генеральный директор Русского музея Алла Манилова. С 2003 года компания выступает одним из главных партнеров Русского музея. За это время было подписано два соглашения о партнерстве и направлено более 400 миллионов рублей на реализацию культурных, просветительских и иных проектов музея, говорится в сообщении. В частности, реализованы десятки выставочных и издательских проектов, множество совместных культурно-просветительских мероприятий, проведена серия международных фестивалей "Императорские сады России", а также запущен проект "Русский музей: виртуальный филиал". Среди крупнейших реализованных выставочных проектов – Цикл "Сага о Романовых", "Иван Константинович Айвазовский", "Лица России. Портретная галерея Русского музея", "Неожиданный Малевич", "Вне истеблишмента" и другие. "Мы горды тем, что на протяжении двух десятилетий сотрудничаем с Государственным Русским музеем. Это сотрудничество не ограничивается исключительно спонсорской поддержкой, но включает и активное развитие партнерства в сфере цифровизации проектов музея, а также образовательных и просветительских инициатив с использованием современных подходов и технологических решений. Цифровая трансформация коснулась музейного сообщества и взаимоотношений с музеем – это улица с двухсторонним движением: наши инициативы находят поддержку, их пожелания нами учитываются. И это дает мне уверенность в прочности и долгосрочности нашего партнерства", - цитирует пресс-служба Ситдекова. В рамках проекта "Русский музей: виртуальный филиал" было открыто 170 виртуальных филиалов, оцифрованы сотни произведений искусства, созданы основные электронные программы (медиатека, виртуальные туры, мультимедийные фильмы) и оснащен центр мультимедиа, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что помимо поддержки традиционных музейных проектов, особое внимание уделяется развитию инклюзивной музейной среды. Так, в 2021 году в Строгановском дворце открылась первая в России постоянная тактильная экспозиция, состоящая из более чем 20 объектов, дополненных тифлокомментариями и аннотациями на шрифте Брайля. Также были разработаны и реализованы циклы арт-терапевтических занятий для детей, адаптированы экскурсионные маршруты и запущены видеогиды для глухих и слабослышащих посетителей, проведен инклюзивный выставочный проект, записан аудиогид по основной экспозиции для незрячих и слабовидящих людей, разработан и запущен просветительский онлайн-курс для подростков. "В этом году исполняется 20 лет сотрудничеству Русского музея с АФК "Система" и Благотворительным фондом "Система". За эти годы реализовано более 40 масштабных выставочных проектов, которые сейчас называются выставками-блокбастерами, а также более 30 образовательных. В последние годы мы концентрируем усилия на проектах в цифровой сфере, потому что Виртуальный Русский музей 20 лет назад начинался с помощью АФК "Система", а сегодня он насчитывает 170 своих виртуальных филиалов в России и мире, а также на инклюзивных и образовательных проектах. Это те тренды, которые мы обсудили и приняли на ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова генерального директора Русского музея Алла Маниловой. Кроме того, с 2020 года один из основных фокусов поддержки сосредоточен на развитии масштабных образовательных и просветительских онлайн-проектов – открытых онлайн-курсов, семинаров в формате public talk, всероссийских открытых онлайн-уроков с трансляциями на портале Культура.РФ. Среди них проекты "В поисках современности: русское искусство XX века", "Искусство и наука" (химия и живопись), "Машины образов. Что делать с фотографией?" и многие другие, сообщили в пресс-службе. По ее информации, также в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге АФК "Система" и Благотворительный фонд "Система" передали 50 комплектов историко-документального издания "Страницы советской и российской истории. 1917–2017", состоящего из первых 30 книг проекта, образовательным и просветительским учреждениям Минкультуры России. Реализация проекта содействует выполнению задачи по сохранению и популяризации документированного и неангажированного взгляда на отечественную историю XX века. "Данные книги – это "попытка показать вековую российскую историю через призму жизни людей, оставивших в ней свой след, показать сегодняшним молодым людям объективный взгляд на историю, подкрепленный архивными документами, без каких-либо дополнительных рассуждений и выводов. Это то, что мы увидели в архивах и смогли систематизировать", – подчеркнул Ситдеков. В дальнейшем планируется и уже идет работа по изданию еще 60 книг данной серии, заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20231019/cosmos-1903758905.html

https://realty.ria.ru/20231109/dombay-1908444177.html

https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869073174.html

https://ria.ru/20231102/sanktsii-1907012983.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алла манилова, государственный русский музей, русский музей, афк "система", санкт-петербург