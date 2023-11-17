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Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 17.11.2023
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12:21 17.11.2023 (обновлено: 14:55 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/solomin-1910053769.html
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 17.11.2023
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации, рассказали РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:21
2023-11-17T14:55
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юрий соломин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации, рассказали РИА Новости в медучреждении. "Пациент находится в реанимации, состояние тяжелое", — подчеркнули в больнице. Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.В минувшее воскресенье директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что состояние Соломина стабильное, наметилось улучшение. В четверг она сообщила, что артист по-прежнему находится в больнице, а врачи не делают прогнозов по поводу его выписки.Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
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чита, ссср, юрий соломин, малый театр, культура
Чита, СССР, Юрий Соломин, Малый театр, Культура
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина

Медики: Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации, рассказали РИА Новости в медучреждении.
«
"Пациент находится в реанимации, состояние тяжелое", — подчеркнули в больнице.
Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
В минувшее воскресенье директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что состояние Соломина стабильное, наметилось улучшение. В четверг она сообщила, что артист по-прежнему находится в больнице, а врачи не делают прогнозов по поводу его выписки.
Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Появились новые подробности о состоянии Соломина
8 ноября, 15:33
 
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