https://ria.ru/20231117/solomin-1910053769.html

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 17.11.2023

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации, рассказали РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 17.11.2023

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2023-11-17T12:21

2023-11-17T14:55

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юрий соломин

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культура

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации, рассказали РИА Новости в медучреждении. "Пациент находится в реанимации, состояние тяжелое", — подчеркнули в больнице. Соломин попал в больницу 6 ноября. Сообщалось, что он находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.В минувшее воскресенье директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что состояние Соломина стабильное, наметилось улучшение. В четверг она сообщила, что артист по-прежнему находится в больнице, а врачи не делают прогнозов по поводу его выписки.Юрию Соломину сейчас 88 лет. Он родился в Чите 18 июня 1935 года, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1957-м его приняли в труппу Малого театра, а с 1988-го он стал его художественным руководителем. С 1961 года преподает в Щепкинском училище, профессор кафедры актерского мастерства. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, наиболее известен по таким картинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства".

https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чита, ссср, юрий соломин, малый театр, культура